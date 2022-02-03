https://ria.ru/20220203/politseyskiy-1770833765.html

В Томске начали проверку в отношении полицейского, обматерившего женщину

В Томске начали проверку в отношении полицейского, обматерившего женщину - РИА Новости, 03.02.2022

В Томске начали проверку в отношении полицейского, обматерившего женщину

Управление МВД по Томской области организовало служебную проверку после появления в интернете видеоролика, на котором полицейский нецензурно выражается в адрес... РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T12:23

2022-02-03T12:23

2022-02-03T12:23

происшествия

томск

томская область

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НОВОСИБИРСК, 3 фев – РИА Новости. Управление МВД по Томской области организовало служебную проверку после появления в интернете видеоролика, на котором полицейский нецензурно выражается в адрес жительницы Томска.Ранее в социальных сетях и СМИ распространили видеоролик, как полицейские просят хозяйку квартиры, на которую от соседей поступило заявление о нарушении тишины, представиться и сообщить свои данные. После нескольких просьб и получения отказа полицейский нецензурно выразился и ушел.По данным УМВД, в ночь на 1 февраля в полицию поступило сообщение от жителей дома по переулку Заозёрный в Томске о шумном поведении соседки. Прибывшие на место сотрудники патрульно-постовой службы опросили граждан, те отказались от написания заявления, а также провели профилактическую беседу с "шумной жительницей" одной из квартир о недопустимости нарушения тишины и покоя граждан."В ходе разговора с сотрудником органов внутренних дел женщина вела себя некультурно, повышала голос, отказалась представиться. В завершении беседы один из сотрудников ОМВД России по Ленинскому району употребил ненормативную лексику. По данному факту назначено проведение служебной проверки, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством", - говорится в комментарии.

https://radiosputnik.ria.ru/20220126/yanao-1769668984.html

томск

томская область

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происшествия, томск, томская область