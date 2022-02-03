Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220203/politseyskiy-1770833765.html
В Томске начали проверку в отношении полицейского, обматерившего женщину
В Томске начали проверку в отношении полицейского, обматерившего женщину - РИА Новости, 03.02.2022
В Томске начали проверку в отношении полицейского, обматерившего женщину
Управление МВД по Томской области организовало служебную проверку после появления в интернете видеоролика, на котором полицейский нецензурно выражается в адрес... РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T12:23
2022-02-03T12:23
происшествия
томск
томская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_6a29fc6418c6b71dc499ff468e09fb39.jpg
НОВОСИБИРСК, 3 фев – РИА Новости. Управление МВД по Томской области организовало служебную проверку после появления в интернете видеоролика, на котором полицейский нецензурно выражается в адрес жительницы Томска.Ранее в социальных сетях и СМИ распространили видеоролик, как полицейские просят хозяйку квартиры, на которую от соседей поступило заявление о нарушении тишины, представиться и сообщить свои данные. После нескольких просьб и получения отказа полицейский нецензурно выразился и ушел.По данным УМВД, в ночь на 1 февраля в полицию поступило сообщение от жителей дома по переулку Заозёрный в Томске о шумном поведении соседки. Прибывшие на место сотрудники патрульно-постовой службы опросили граждан, те отказались от написания заявления, а также провели профилактическую беседу с "шумной жительницей" одной из квартир о недопустимости нарушения тишины и покоя граждан."В ходе разговора с сотрудником органов внутренних дел женщина вела себя некультурно, повышала голос, отказалась представиться. В завершении беседы один из сотрудников ОМВД России по Ленинскому району употребил ненормативную лексику. По данному факту назначено проведение служебной проверки, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством", - говорится в комментарии.
https://radiosputnik.ria.ru/20220126/yanao-1769668984.html
томск
томская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a3cb31c139c0a867528bfc1600cf80c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, томск, томская область
12:23 03.02.2022
 
В Томске начали проверку в отношении полицейского, обматерившего женщину

В Томске начали проверку в отношении полицейского, выругавшегося в адрес женщины

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Полицейский
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 3 фев – РИА Новости. Управление МВД по Томской области организовало служебную проверку после появления в интернете видеоролика, на котором полицейский нецензурно выражается в адрес жительницы Томска.
Ранее в социальных сетях и СМИ распространили видеоролик, как полицейские просят хозяйку квартиры, на которую от соседей поступило заявление о нарушении тишины, представиться и сообщить свои данные. После нескольких просьб и получения отказа полицейский нецензурно выразился и ушел.
Психиатр - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
26 января, 18:29В России
Напавшую на полицейского жительницу Ямала отправили к психиатру
По данным УМВД, в ночь на 1 февраля в полицию поступило сообщение от жителей дома по переулку Заозёрный в Томске о шумном поведении соседки. Прибывшие на место сотрудники патрульно-постовой службы опросили граждан, те отказались от написания заявления, а также провели профилактическую беседу с "шумной жительницей" одной из квартир о недопустимости нарушения тишины и покоя граждан.
"В ходе разговора с сотрудником органов внутренних дел женщина вела себя некультурно, повышала голос, отказалась представиться. В завершении беседы один из сотрудников ОМВД России по Ленинскому району употребил ненормативную лексику. По данному факту назначено проведение служебной проверки, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством", - говорится в комментарии.
 
ПроисшествияТомскТомская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала