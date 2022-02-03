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В Томске начали проверку в отношении полицейского, обматерившего женщину
В Томске начали проверку в отношении полицейского, обматерившего женщину - РИА Новости, 03.02.2022
В Томске начали проверку в отношении полицейского, обматерившего женщину
Управление МВД по Томской области организовало служебную проверку после появления в интернете видеоролика, на котором полицейский нецензурно выражается в адрес... РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T12:23
2022-02-03T12:23
2022-02-03T12:23
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томск
томская область
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НОВОСИБИРСК, 3 фев – РИА Новости. Управление МВД по Томской области организовало служебную проверку после появления в интернете видеоролика, на котором полицейский нецензурно выражается в адрес жительницы Томска.Ранее в социальных сетях и СМИ распространили видеоролик, как полицейские просят хозяйку квартиры, на которую от соседей поступило заявление о нарушении тишины, представиться и сообщить свои данные. После нескольких просьб и получения отказа полицейский нецензурно выразился и ушел.По данным УМВД, в ночь на 1 февраля в полицию поступило сообщение от жителей дома по переулку Заозёрный в Томске о шумном поведении соседки. Прибывшие на место сотрудники патрульно-постовой службы опросили граждан, те отказались от написания заявления, а также провели профилактическую беседу с "шумной жительницей" одной из квартир о недопустимости нарушения тишины и покоя граждан."В ходе разговора с сотрудником органов внутренних дел женщина вела себя некультурно, повышала голос, отказалась представиться. В завершении беседы один из сотрудников ОМВД России по Ленинскому району употребил ненормативную лексику. По данному факту назначено проведение служебной проверки, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством", - говорится в комментарии.
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происшествия, томск, томская область
В Томске начали проверку в отношении полицейского, обматерившего женщину
В Томске начали проверку в отношении полицейского, выругавшегося в адрес женщины
НОВОСИБИРСК, 3 фев – РИА Новости. Управление МВД по Томской области организовало служебную проверку после появления в интернете видеоролика, на котором полицейский нецензурно выражается в адрес жительницы Томска.
Ранее в социальных сетях и СМИ распространили видеоролик, как полицейские просят хозяйку квартиры, на которую от соседей поступило заявление о нарушении тишины, представиться и сообщить свои данные. После нескольких просьб и получения отказа полицейский нецензурно выразился и ушел.
По данным УМВД, в ночь на 1 февраля в полицию поступило сообщение от жителей дома по переулку Заозёрный в Томске
о шумном поведении соседки. Прибывшие на место сотрудники патрульно-постовой службы опросили граждан, те отказались от написания заявления, а также провели профилактическую беседу с "шумной жительницей" одной из квартир о недопустимости нарушения тишины и покоя граждан.
"В ходе разговора с сотрудником органов внутренних дел женщина вела себя некультурно, повышала голос, отказалась представиться. В завершении беседы один из сотрудников ОМВД России по Ленинскому району употребил ненормативную лексику. По данному факту назначено проведение служебной проверки, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством", - говорится в комментарии.