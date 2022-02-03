https://ria.ru/20220203/poklonskaya-1770848301.html

Примаков приветствовал назначение Поклонской своим заместителем

Примаков приветствовал назначение Поклонской своим заместителем - РИА Новости, 03.02.2022

Примаков приветствовал назначение Поклонской своим заместителем

Глава Россотрудничества Евгений Примаков приветствовал назначение Натальи Поклонской своим заместителем. РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T13:14

2022-02-03T13:14

2022-02-03T22:51

политика

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

владимир путин

наталья поклонская

евгений примаков (россотрудничество)

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Глава Россотрудничества Евгений Примаков приветствовал назначение Натальи Поклонской своим заместителем.Ранее президент России Владимир Путин назначил Поклонскую заместителем главы Россотрудничества, соответствующий указ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Другим указом Путин освободил Поклонскую от должности посла в Кабо-Верде."Добро пожаловать в команду!" — написал Примаков в своем телеграм-канале, приложив к посту фотографии приказов о назначении Поклонской и Ильи Баланина заместителями руководителя Россотрудничества.Ранее в МИД России РИА Новости сообщили, что у Поклонской изменились личные обстоятельства, ее отъезд послом в Кабо-Верде не состоится. Источник, знакомый с ситуацией, говорил РИА Новости, что Поклонская может занять пост замглавы Россотрудничества. Сама Поклонская ранее не комментировала свое дальнейшее трудоустройство.

https://ria.ru/20220202/poklonskaya-1770608326.html

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политика, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), владимир путин, наталья поклонская, евгений примаков (россотрудничество)