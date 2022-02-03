https://ria.ru/20220203/poklonskaya-1770848301.html
Примаков приветствовал назначение Поклонской своим заместителем
Примаков приветствовал назначение Поклонской своим заместителем - РИА Новости, 03.02.2022
Примаков приветствовал назначение Поклонской своим заместителем
Глава Россотрудничества Евгений Примаков приветствовал назначение Натальи Поклонской своим заместителем. РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T13:14
2022-02-03T13:14
2022-02-03T22:51
политика
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
владимир путин
наталья поклонская
евгений примаков (россотрудничество)
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Глава Россотрудничества Евгений Примаков приветствовал назначение Натальи Поклонской своим заместителем.Ранее президент России Владимир Путин назначил Поклонскую заместителем главы Россотрудничества, соответствующий указ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Другим указом Путин освободил Поклонскую от должности посла в Кабо-Верде."Добро пожаловать в команду!" — написал Примаков в своем телеграм-канале, приложив к посту фотографии приказов о назначении Поклонской и Ильи Баланина заместителями руководителя Россотрудничества.Ранее в МИД России РИА Новости сообщили, что у Поклонской изменились личные обстоятельства, ее отъезд послом в Кабо-Верде не состоится. Источник, знакомый с ситуацией, говорил РИА Новости, что Поклонская может занять пост замглавы Россотрудничества. Сама Поклонская ранее не комментировала свое дальнейшее трудоустройство.
https://ria.ru/20220202/poklonskaya-1770608326.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), владимир путин, наталья поклонская, евгений примаков (россотрудничество)
13:14 03.02.2022 (обновлено: 22:51 03.02.2022)
Примаков приветствовал назначение Поклонской своим заместителем
Глава Россотрудничества Примаков Поклонской: добро пожаловать в команду