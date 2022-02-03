Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220203/poklonskaya-1770842670.html
В Кремле прокомментировали назначение Поклонской замглавы Россотрудничества
В Кремле прокомментировали назначение Поклонской замглавы Россотрудничества - РИА Новости, 03.02.2022
В Кремле прокомментировали назначение Поклонской замглавы Россотрудничества
Глава Россотрудничества Евгений Примаков определит, чем будет заниматься Наталья Поклонская в Россотрудничестве и будет ли это связано с украинским вопросом,... РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T12:53
2022-02-03T13:20
политика
владимир путин
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
кабо-верде
украина
наталья поклонская
россия
евгений примаков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0c/1592762741_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_979bf96367402455b3a7355ec46f2856.jpg
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Глава Россотрудничества Евгений Примаков определит, чем будет заниматься Наталья Поклонская в Россотрудничестве и будет ли это связано с украинским вопросом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг журналистам."Это зависит от руководителя этого ведомства Примакова - какие задачи он возложит на свою новую заместительницу, такие задачи она и будет выполнять. Будет ли это связано с Украиной, тоже будет зависеть от распределения обязанностей внутри ведомства", - заявил Песков.Ранее президент России Владимир Путин назначил Поклонскую заместителем главы Россотрудничества, соответствующий указ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Другим указом Путин освободил Поклонскую от должности посла в Кабо-Верде.
https://ria.ru/20220202/poklonskaya-1770608326.html
кабо-верде
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0c/1592762741_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_c9970c0cbd503299a69136c42294245b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, владимир путин, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), кабо-верде, украина, наталья поклонская, россия, евгений примаков
12:53 03.02.2022 (обновлено: 13:20 03.02.2022)
 
В Кремле прокомментировали назначение Поклонской замглавы Россотрудничества

Пресс-секретарь Песков: глава Россотрудничества Примаков определит обязанности Поклонской

© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкНаталья Поклонская
Наталья Поклонская - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в фотобанк
Наталья Поклонская
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Глава Россотрудничества Евгений Примаков определит, чем будет заниматься Наталья Поклонская в Россотрудничестве и будет ли это связано с украинским вопросом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг журналистам.
"Это зависит от руководителя этого ведомства Примакова - какие задачи он возложит на свою новую заместительницу, такие задачи она и будет выполнять. Будет ли это связано с Украиной, тоже будет зависеть от распределения обязанностей внутри ведомства", - заявил Песков.
Ранее президент России Владимир Путин назначил Поклонскую заместителем главы Россотрудничества, соответствующий указ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Другим указом Путин освободил Поклонскую от должности посла в Кабо-Верде.
Наталья Поклонская - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
Вчера, 08:49
Поклонская готова помочь Киеву осознать, почему ушел Крым
 
ПолитикаВладимир ПутинФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)Кабо-ВердеУкраинаНаталья ПоклонскаяРоссияЕвгений Примаков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала