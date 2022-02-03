https://ria.ru/20220203/poklonskaya-1770842670.html
В Кремле прокомментировали назначение Поклонской замглавы Россотрудничества
В Кремле прокомментировали назначение Поклонской замглавы Россотрудничества - РИА Новости, 03.02.2022
В Кремле прокомментировали назначение Поклонской замглавы Россотрудничества
Глава Россотрудничества Евгений Примаков определит, чем будет заниматься Наталья Поклонская в Россотрудничестве и будет ли это связано с украинским вопросом,... РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T12:53
2022-02-03T12:53
2022-02-03T13:20
политика
владимир путин
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
кабо-верде
украина
наталья поклонская
россия
евгений примаков
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Глава Россотрудничества Евгений Примаков определит, чем будет заниматься Наталья Поклонская в Россотрудничестве и будет ли это связано с украинским вопросом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг журналистам."Это зависит от руководителя этого ведомства Примакова - какие задачи он возложит на свою новую заместительницу, такие задачи она и будет выполнять. Будет ли это связано с Украиной, тоже будет зависеть от распределения обязанностей внутри ведомства", - заявил Песков.Ранее президент России Владимир Путин назначил Поклонскую заместителем главы Россотрудничества, соответствующий указ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Другим указом Путин освободил Поклонскую от должности посла в Кабо-Верде.
https://ria.ru/20220202/poklonskaya-1770608326.html
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политика, владимир путин, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), кабо-верде, украина, наталья поклонская, россия, евгений примаков
12:53 03.02.2022 (обновлено: 13:20 03.02.2022)
В Кремле прокомментировали назначение Поклонской замглавы Россотрудничества
Пресс-секретарь Песков: глава Россотрудничества Примаков определит обязанности Поклонской