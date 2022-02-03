https://ria.ru/20220203/poklonskaya-1770842670.html

В Кремле прокомментировали назначение Поклонской замглавы Россотрудничества

В Кремле прокомментировали назначение Поклонской замглавы Россотрудничества - РИА Новости, 03.02.2022

В Кремле прокомментировали назначение Поклонской замглавы Россотрудничества

Глава Россотрудничества Евгений Примаков определит, чем будет заниматься Наталья Поклонская в Россотрудничестве и будет ли это связано с украинским вопросом,... РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T12:53

2022-02-03T12:53

2022-02-03T13:20

политика

владимир путин

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

кабо-верде

украина

наталья поклонская

россия

евгений примаков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0c/1592762741_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_979bf96367402455b3a7355ec46f2856.jpg

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Глава Россотрудничества Евгений Примаков определит, чем будет заниматься Наталья Поклонская в Россотрудничестве и будет ли это связано с украинским вопросом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг журналистам."Это зависит от руководителя этого ведомства Примакова - какие задачи он возложит на свою новую заместительницу, такие задачи она и будет выполнять. Будет ли это связано с Украиной, тоже будет зависеть от распределения обязанностей внутри ведомства", - заявил Песков.Ранее президент России Владимир Путин назначил Поклонскую заместителем главы Россотрудничества, соответствующий указ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Другим указом Путин освободил Поклонскую от должности посла в Кабо-Верде.

https://ria.ru/20220202/poklonskaya-1770608326.html

кабо-верде

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, владимир путин, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), кабо-верде, украина, наталья поклонская, россия, евгений примаков