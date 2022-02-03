https://ria.ru/20220203/poklonskaya-1770801908.html

Поклонская рассказала, чем займется в Россотрудничестве

Поклонская рассказала, чем займется в Россотрудничестве - РИА Новости, 03.02.2022

Поклонская рассказала, чем займется в Россотрудничестве

Наталья Поклонская заявила, что займется в Россотрудничестве темой защиты прав соотечественников за рубежом. РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T10:17

2022-02-03T10:17

2022-02-03T15:30

владимир путин

наталья поклонская

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев — РИА Новости. Наталья Поклонская заявила, что займется в Россотрудничестве темой защиты прав соотечественников за рубежом.Ранее президент России Владимир Путин назначил Поклонскую заместителем главы Россотрудничества, соответствующий указ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Другим указом глава государства освободил Поклонскую от должности посла в Кабо-Верде."Вижу в Россотрудничестве своей задачей выполнение поставленных руководством целей, а также работу по защите прав соотечественников за рубежом", — сказала Поклонская РИА Новости.Поклонскую назначили послом в середине октября прошлого года. Она должна была прибыть на новое место работы до середины ноября. По ее словам, заминка с отъездом была связана с процедурами трудоустройства. Она также отмечала, что не получала зарплату за службу все это время. Впоследствии экс-депутат сообщила, что не сможет приступить к дипломатической службе по личным причинам.

https://ria.ru/20220202/poklonskaya-1770608326.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, наталья поклонская, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)