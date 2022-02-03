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Поклонская рассказала, чем займется в Россотрудничестве
Поклонская рассказала, чем займется в Россотрудничестве - РИА Новости, 03.02.2022
Поклонская рассказала, чем займется в Россотрудничестве
Наталья Поклонская заявила, что займется в Россотрудничестве темой защиты прав соотечественников за рубежом. РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T10:17
2022-02-03T15:30
владимир путин
наталья поклонская
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев — РИА Новости. Наталья Поклонская заявила, что займется в Россотрудничестве темой защиты прав соотечественников за рубежом.Ранее президент России Владимир Путин назначил Поклонскую заместителем главы Россотрудничества, соответствующий указ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Другим указом глава государства освободил Поклонскую от должности посла в Кабо-Верде."Вижу в Россотрудничестве своей задачей выполнение поставленных руководством целей, а также работу по защите прав соотечественников за рубежом", — сказала Поклонская РИА Новости.Поклонскую назначили послом в середине октября прошлого года. Она должна была прибыть на новое место работы до середины ноября. По ее словам, заминка с отъездом была связана с процедурами трудоустройства. Она также отмечала, что не получала зарплату за службу все это время. Впоследствии экс-депутат сообщила, что не сможет приступить к дипломатической службе по личным причинам.
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владимир путин, наталья поклонская, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
10:17 03.02.2022 (обновлено: 15:30 03.02.2022)
 
Поклонская рассказала, чем займется в Россотрудничестве

Поклонская займется в Россотрудничестве темой защиты прав соотечественников за рубежом

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкНаталья Поклонская
Наталья Поклонская - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Наталья Поклонская
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев — РИА Новости. Наталья Поклонская заявила, что займется в Россотрудничестве темой защиты прав соотечественников за рубежом.
Ранее президент России Владимир Путин назначил Поклонскую заместителем главы Россотрудничества, соответствующий указ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Другим указом глава государства освободил Поклонскую от должности посла в Кабо-Верде.
"Вижу в Россотрудничестве своей задачей выполнение поставленных руководством целей, а также работу по защите прав соотечественников за рубежом", — сказала Поклонская РИА Новости.
Поклонскую назначили послом в середине октября прошлого года. Она должна была прибыть на новое место работы до середины ноября. По ее словам, заминка с отъездом была связана с процедурами трудоустройства. Она также отмечала, что не получала зарплату за службу все это время. Впоследствии экс-депутат сообщила, что не сможет приступить к дипломатической службе по личным причинам.
Наталья Поклонская - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
Вчера, 08:49
Поклонская готова помочь Киеву осознать, почему ушел Крым
 
Владимир ПутинНаталья ПоклонскаяФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)
 
 
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