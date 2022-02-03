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Февраль в центре России не будет очень солнечным, заявил Вильфанд
Февраль в центре России не будет очень солнечным, заявил Вильфанд - РИА Новости, 03.02.2022
Февраль в центре России не будет очень солнечным, заявил Вильфанд
Февраль в центре Европейской части России будет солнечнее января, но не намного, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T13:33
2022-02-03T13:33
2022-02-03T13:39
общество
погода
гидрометцентр
роман вильфанд
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Февраль в центре Европейской части России будет солнечнее января, но не намного, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд."Если говорить о норме (для центра Европейской России - ред.), то не прогнозируется, что февраль будет очень светлым", - сказал Вильфанд.Метеоролог отметил, что обычно в феврале много циклонов, поэтому солнечных дней немного, но все же больше, чем в январе.
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общество, погода, гидрометцентр, роман вильфанд
13:33 03.02.2022 (обновлено: 13:39 03.02.2022)
Февраль в центре России не будет очень солнечным, заявил Вильфанд
Метеоролог Вильфанд: февраль в центре России будет не намного солнечнее января