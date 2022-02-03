https://ria.ru/20220203/pogoda-1770854537.html

Февраль в центре России не будет очень солнечным, заявил Вильфанд

Февраль в центре России не будет очень солнечным, заявил Вильфанд - РИА Новости, 03.02.2022

Февраль в центре России не будет очень солнечным, заявил Вильфанд

Февраль в центре Европейской части России будет солнечнее января, но не намного, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T13:33

2022-02-03T13:33

2022-02-03T13:39

общество

погода

гидрометцентр

роман вильфанд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1764939870_0:120:3140:1886_1920x0_80_0_0_4541bfecbcb20bc6e6cf55373f20c0fb.jpg

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Февраль в центре Европейской части России будет солнечнее января, но не намного, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд."Если говорить о норме (для центра Европейской России - ред.), то не прогнозируется, что февраль будет очень светлым", - сказал Вильфанд.Метеоролог отметил, что обычно в феврале много циклонов, поэтому солнечных дней немного, но все же больше, чем в январе.

https://ria.ru/20220203/pogoda-1770848177.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, погода, гидрометцентр, роман вильфанд