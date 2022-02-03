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Москвичам пообещали весеннюю погоду на следующей неделе
Москвичам пообещали весеннюю погоду на следующей неделе - РИА Новости, 03.02.2022
Москвичам пообещали весеннюю погоду на следующей неделе
Температура в Москве на следующей неделе будет соответствовать весенним показателям, теплая погода сохранится до среды-четверга, сообщил журналистам научный... РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T13:13
2022-02-03T13:13
2022-02-03T13:33
общество
москва
роман вильфанд
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Температура в Москве на следующей неделе будет соответствовать весенним показателям, теплая погода сохранится до среды-четверга, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Как уточнил метеоролог, в начале недели в Москве дневная температура будет -5...0 градусов.
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общество, москва, роман вильфанд
13:13 03.02.2022 (обновлено: 13:33 03.02.2022)
Москвичам пообещали весеннюю погоду на следующей неделе
Научный руководитель Гидрометцентра Вильфанд: Москву с понедельника ждет весенняя погода