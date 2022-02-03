https://ria.ru/20220203/pogoda-1770787680.html

Москвичам пообещали облачную погоду в четверг

Москвичам пообещали облачную погоду в четверг - РИА Новости, 03.02.2022

Москвичам пообещали облачную погоду в четверг

Облачная с неустойчивыми прояснениями погода и до минус 5 градусов ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T08:20

2022-02-03T08:20

2022-02-03T08:20

общество

московская область (подмосковье)

москва

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Облачная с неустойчивыми прояснениями погода и до минус 5 градусов ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Облачная с неустойчивыми прояснениями погода, местами возможен небольшой снег. Ветер юго-восточный 1-6 метров в секунду. В Москве днём минус 3-5 градусов, в Подмосковье минус 2-7 градуса, что точь-в-точь соответствует многолетней климатической норме. Атмосферное давление немного подрастёт и составит 744 миллиметра ртутного столба ", - сообщил Тишковец.

https://ria.ru/20220203/moskva-1770787084.html

московская область (подмосковье)

москва

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общество, московская область (подмосковье), москва