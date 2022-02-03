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Путин: подходы России и Китая к решению глобальных проблем совпадают
Путин: подходы России и Китая к решению глобальных проблем совпадают - РИА Новости, 03.02.2022
Путин: подходы России и Китая к решению глобальных проблем совпадают
Внешнеполитическая координация России и Китая основана на близких, совпадающих подходах к решению глобальных и региональных проблем, заявил президент России... РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T02:24
2022-02-03T02:24
в мире
россия
китай
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Внешнеполитическая координация России и Китая основана на близких, совпадающих подходах к решению глобальных и региональных проблем, заявил президент России Владимир Путин.На сайте Кремля опубликована статья Путина для китайского информационного агентства "Синьхуа"."Разумеется, важной частью нынешнего визита будет обсуждение актуальных международных тем. Внешнеполитическая координация России и Китая основана на близких, совпадающих подходах к решению глобальных и региональных проблем", - отметил российский лидер.
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в мире, россия, китай
02:24 03.02.2022
 
Путин: подходы России и Китая к решению глобальных проблем совпадают

Президент Путин заявил, что подходы России и Китая к решению глобальных проблем совпадают

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Внешнеполитическая координация России и Китая основана на близких, совпадающих подходах к решению глобальных и региональных проблем, заявил президент России Владимир Путин.
На сайте Кремля опубликована статья Путина для китайского информационного агентства "Синьхуа".
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
02:12
Путин: Россия и Китай играют важную роль в международных отношениях
"Разумеется, важной частью нынешнего визита будет обсуждение актуальных международных тем. Внешнеполитическая координация России и Китая основана на близких, совпадающих подходах к решению глобальных и региональных проблем", - отметил российский лидер.
 
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