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Путин: подходы России и Китая к решению глобальных проблем совпадают
Путин: подходы России и Китая к решению глобальных проблем совпадают - РИА Новости, 03.02.2022
Путин: подходы России и Китая к решению глобальных проблем совпадают
Внешнеполитическая координация России и Китая основана на близких, совпадающих подходах к решению глобальных и региональных проблем, заявил президент России... РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T02:24
2022-02-03T02:24
2022-02-03T02:24
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Внешнеполитическая координация России и Китая основана на близких, совпадающих подходах к решению глобальных и региональных проблем, заявил президент России Владимир Путин.На сайте Кремля опубликована статья Путина для китайского информационного агентства "Синьхуа"."Разумеется, важной частью нынешнего визита будет обсуждение актуальных международных тем. Внешнеполитическая координация России и Китая основана на близких, совпадающих подходах к решению глобальных и региональных проблем", - отметил российский лидер.
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в мире, россия, китай
Путин: подходы России и Китая к решению глобальных проблем совпадают
Президент Путин заявил, что подходы России и Китая к решению глобальных проблем совпадают