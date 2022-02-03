https://ria.ru/20220203/podkhody-1770773039.html

Путин: подходы России и Китая к решению глобальных проблем совпадают

Путин: подходы России и Китая к решению глобальных проблем совпадают - РИА Новости, 03.02.2022

Путин: подходы России и Китая к решению глобальных проблем совпадают

Внешнеполитическая координация России и Китая основана на близких, совпадающих подходах к решению глобальных и региональных проблем, заявил президент России... РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T02:24

2022-02-03T02:24

2022-02-03T02:24

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Внешнеполитическая координация России и Китая основана на близких, совпадающих подходах к решению глобальных и региональных проблем, заявил президент России Владимир Путин.На сайте Кремля опубликована статья Путина для китайского информационного агентства "Синьхуа"."Разумеется, важной частью нынешнего визита будет обсуждение актуальных международных тем. Внешнеполитическая координация России и Китая основана на близких, совпадающих подходах к решению глобальных и региональных проблем", - отметил российский лидер.

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