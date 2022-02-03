https://ria.ru/20220203/peregovory-1770876153.html

Зеленский и Эрдоган начали переговоры в Киеве

Зеленский и Эрдоган начали переговоры в Киеве - РИА Новости, 03.02.2022

Зеленский и Эрдоган начали переговоры в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский начал встречу в Киеве с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщила в четверг пресс-служба офиса главы... РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T15:03

2022-02-03T15:03

2022-02-03T16:14

в мире

реджеп тайип эрдоган

украина

турция

владимир зеленский

киев

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КИЕВ, 3 фев – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский начал встречу в Киеве с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщила в четверг пресс-служба офиса главы украинского государства.Президент Турции Тайип Эрдоган в четверг прибыл в Киев с визитом. В ходе его визита Украина и Турция могут подписать соглашение о зоне свободной торговли, а также соглашение о строительстве завода Bayraktar по производству беспилотных летательных аппаратов."Зеленский начал встречу с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом, прибывшим в нашу страну с официальным визитом. Прозвучали государственные гимны двух стран. Президенты осмотрели строй почетного караула и представили членов официальных делегаций Украины и Турции", - говорится в сообщении.Президенты проведут переговоры, после чего под председательством Зеленского и Эрдогана состоится десятое заседание стратегического совета высокого уровня Украины и Турции. Также запланировано подписание ряда двусторонних документов и встреча президентов со СМИ."Слава Украине!" - так обратился турецкий президент к нацгвардейцам во время приема в Мариинском дворце, где его встречал Зеленский, почетный караул, а также звучали гимны двух стран. В ответ военнослужащие ответили: "Героям слава!"."Слава Украине! Героям слава!" - приветствие и лозунг украинских националистов, с 2018 года - официальное приветствие в украинской армии и полиции. Вариант "Слава Украине!" с ответом "Героям слава!" был принят в качестве организационного пароля-приветствия среди членов ОУН-УПА ("Организации украинских националистов", чье боевое крыло "Украинская повстанческая армия"* признано экстремистским и запрещено в РФ) в начале Второй мировой войны.Стороны ранее договаривались завершить переговоры о создании ЗСТ к концу 2016 года, в 2017 году, до конца 2019 года. Однако сроки откладывались из-за несогласованности в тарифных вопросах. В Киеве заявляли, что соглашение о ЗСТ с Турцией без отмены пошлин на сельскохозяйственную продукцию не имеет значения.* Запрещенная в России экстремистская организация

https://ria.ru/20220202/minsk-1770633810.html

https://ria.ru/20220203/opaseniya-1770808024.html

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в мире, реджеп тайип эрдоган, украина, турция, владимир зеленский, киев