https://ria.ru/20220203/peregovory-1770827915.html
Переговоры Владимира Путина и президента Аргентины Альберто Фернандеса
Переговоры Владимира Путина и президента Аргентины Альберто Фернандеса - РИА Новости, 03.02.2022
Переговоры Владимира Путина и президента Аргентины Альберто Фернандеса
Президент России Владимир Путин и президент Аргентины Альберто Фернандес проводят переговоры в Москве. РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T14:22
2022-02-03T14:22
2022-02-03T14:22
владимир путин
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Президент России Владимир Путин и президент Аргентины Альберто Фернандес проводят переговоры в Москве.
РИА Новости
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РИА Новости
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96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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LIVE: Путин проводит переговоры с президентом Аргентины
LIVE: Путин проводит переговоры с президентом Аргентины
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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5
4.7
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владимир путин, альберто фернандес, видео
Переговоры Владимира Путина и президента Аргентины Альберто Фернандеса
Президент России Владимир Путин и президент Аргентины Альберто Фернандес проводят переговоры в Москве.
2022-02-03T14:22
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PT12M13S
Переговоры Владимира Путина и президента Аргентины Альберто Фернандеса
Президент России Владимир Путин и президент Аргентины Альберто Фернандес проводят переговоры в Москве.