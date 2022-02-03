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Пентагон обнародовал снимки с места операции по уничтожению главаря ИГ*
Пентагон обнародовал снимки с места операции по уничтожению главаря ИГ* - РИА Новости, 03.02.2022
Пентагон обнародовал снимки с места операции по уничтожению главаря ИГ*
Пентагон в четверг представил снимки с места спецоперации по ликвидации главаря террористической группировки "Исламское государство"* (запрещена в РФ) Абу... РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T21:28
2022-02-03T21:28
в мире
сша
вашингтон (город)
сирия
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ВАШИНГТОН, 3 фев – РИА Новости. Пентагон в четверг представил снимки с места спецоперации по ликвидации главаря террористической группировки "Исламское государство"* (запрещена в РФ) Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курейши на северо-западе Сирии.На поступивших в распоряжение журналистов фотографиях виден трехэтажный жилой дом, в котором, предположительно, укрывался аль-Курейши. Как сообщил ранее журналистам представитель администрации США высокого ранга, на момент проведения операции боевик находился на третьем этаже вместе с членами своей семьи. Помимо них в здании были гражданские лица, не связанные с семьей террориста.Администрация США признала, что во время операции по уничтожению аль-Курейши погибли дети, но возложила ответственность за случившееся на боевиков. В Белом доме заявили, что главарь ИГ* погиб в результате взрыва, который устроил он сам. Вместе с ним погибли несколько человек, включая его жену и детей. В Вашингтоне не знают, о каком конкретно числе людей идет речь.* Запрещенная в России террористическая организация
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в мире, сша, вашингтон (город), сирия
21:28 03.02.2022
 
Пентагон обнародовал снимки с места операции по уничтожению главаря ИГ*

Пентагон обнародовал снимки с места операции по уничтожению главаря ИГ в Сирии

© AP Photo / Darko BandicВертолеты на военной базе США в Сирии
Вертолеты на военной базе США в Сирии - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
© AP Photo / Darko Bandic
Вертолеты на военной базе США в Сирии
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ВАШИНГТОН, 3 фев – РИА Новости. Пентагон в четверг представил снимки с места спецоперации по ликвидации главаря террористической группировки "Исламское государство"* (запрещена в РФ) Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курейши на северо-западе Сирии.
На поступивших в распоряжение журналистов фотографиях виден трехэтажный жилой дом, в котором, предположительно, укрывался аль-Курейши. Как сообщил ранее журналистам представитель администрации США высокого ранга, на момент проведения операции боевик находился на третьем этаже вместе с членами своей семьи. Помимо них в здании были гражданские лица, не связанные с семьей террориста.
Администрация США признала, что во время операции по уничтожению аль-Курейши погибли дети, но возложила ответственность за случившееся на боевиков. В Белом доме заявили, что главарь ИГ* погиб в результате взрыва, который устроил он сам. Вместе с ним погибли несколько человек, включая его жену и детей. В Вашингтоне не знают, о каком конкретно числе людей идет речь.
* Запрещенная в России террористическая организация
 
В миреСШАВашингтон (город)Сирия
 
 
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