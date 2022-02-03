https://ria.ru/20220203/pentagon-1770966439.html
Пентагон обнародовал снимки с места операции по уничтожению главаря ИГ*
Пентагон обнародовал снимки с места операции по уничтожению главаря ИГ* - РИА Новости, 03.02.2022
Пентагон обнародовал снимки с места операции по уничтожению главаря ИГ*
Пентагон в четверг представил снимки с места спецоперации по ликвидации главаря террористической группировки "Исламское государство"* (запрещена в РФ) Абу... РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T21:28
2022-02-03T21:28
2022-02-03T21:28
в мире
сша
вашингтон (город)
сирия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/11/1575900881_0:57:3071:1784_1920x0_80_0_0_ba1ff6312642ab7368becb37868d1c17.jpg
ВАШИНГТОН, 3 фев – РИА Новости. Пентагон в четверг представил снимки с места спецоперации по ликвидации главаря террористической группировки "Исламское государство"* (запрещена в РФ) Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курейши на северо-западе Сирии.На поступивших в распоряжение журналистов фотографиях виден трехэтажный жилой дом, в котором, предположительно, укрывался аль-Курейши. Как сообщил ранее журналистам представитель администрации США высокого ранга, на момент проведения операции боевик находился на третьем этаже вместе с членами своей семьи. Помимо них в здании были гражданские лица, не связанные с семьей террориста.Администрация США признала, что во время операции по уничтожению аль-Курейши погибли дети, но возложила ответственность за случившееся на боевиков. В Белом доме заявили, что главарь ИГ* погиб в результате взрыва, который устроил он сам. Вместе с ним погибли несколько человек, включая его жену и детей. В Вашингтоне не знают, о каком конкретно числе людей идет речь.* Запрещенная в России террористическая организация
сша
вашингтон (город)
сирия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/11/1575900881_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_55931893007172ebe996b6a5b929ec3b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, вашингтон (город), сирия
Пентагон обнародовал снимки с места операции по уничтожению главаря ИГ*
Пентагон обнародовал снимки с места операции по уничтожению главаря ИГ в Сирии