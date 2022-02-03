https://ria.ru/20220203/pensii-1770940505.html

Пенсионеры начали получать проиндексированные на 8,6% пенсии

Пенсионеры начали получать проиндексированные на 8,6% пенсии - РИА Новости, 03.02.2022

Пенсионеры начали получать проиндексированные на 8,6% пенсии

Пенсионеры в РФ в четверг начали получать доплаты за январь с учетом доиндексации пенсии с 5,9% до 8,6%, сообщается на сайте Пенсионного фонда России. РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T18:52

2022-02-03T18:52

2022-02-03T21:15

общество

россия

пенсионный фонд рф

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Пенсионеры в РФ в четверг начали получать доплаты за январь с учетом доиндексации пенсии с 5,9% до 8,6%, сообщается на сайте Пенсионного фонда России.В фонде уточнили, что доставка пенсий через организации федеральной почтовой связи, банки и другие организации, занимающиеся доставкой пенсий, осуществляется с 3-е по 25-е число.Все выплаты придут автоматически, обращаться в Пенсионный фонд за ними не нужно, добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20220127/pensiya-1769708942.html

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общество, россия, пенсионный фонд рф