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Пенсионеры начали получать проиндексированные на 8,6% пенсии
Пенсионеры начали получать проиндексированные на 8,6% пенсии - РИА Новости, 03.02.2022
Пенсионеры начали получать проиндексированные на 8,6% пенсии
Пенсионеры в РФ в четверг начали получать доплаты за январь с учетом доиндексации пенсии с 5,9% до 8,6%, сообщается на сайте Пенсионного фонда России. РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T18:52
2022-02-03T21:15
общество
россия
пенсионный фонд рф
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Пенсионеры в РФ в четверг начали получать доплаты за январь с учетом доиндексации пенсии с 5,9% до 8,6%, сообщается на сайте Пенсионного фонда России.В фонде уточнили, что доставка пенсий через организации федеральной почтовой связи, банки и другие организации, занимающиеся доставкой пенсий, осуществляется с 3-е по 25-е число.Все выплаты придут автоматически, обращаться в Пенсионный фонд за ними не нужно, добавляется в сообщении.
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общество, россия, пенсионный фонд рф
18:52 03.02.2022 (обновлено: 21:15 03.02.2022)
 
Пенсионеры начали получать проиндексированные на 8,6% пенсии

Пенсионный фонд заявил о начале выплат повышенных на 8,6% пенсий с 3 февраля

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкТерминал в отделении ПФР
Терминал в отделении ПФР - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Терминал в отделении ПФР
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Пенсионеры в РФ в четверг начали получать доплаты за январь с учетом доиндексации пенсии с 5,9% до 8,6%, сообщается на сайте Пенсионного фонда России.
"Неработающие пенсионеры с сегодняшнего дня начали получать проиндексированные выплаты. Вместе с пенсией за февраль поступит доплата за январь с учетом доиндексации пенсии с 5,9% до 8,6%", - говорится в сообщении.
В фонде уточнили, что доставка пенсий через организации федеральной почтовой связи, банки и другие организации, занимающиеся доставкой пенсий, осуществляется с 3-е по 25-е число.
Все выплаты придут автоматически, обращаться в Пенсионный фонд за ними не нужно, добавляется в сообщении.
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