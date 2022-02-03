https://ria.ru/20220203/pensii-1770940505.html
Пенсионеры начали получать проиндексированные на 8,6% пенсии
Пенсионеры начали получать проиндексированные на 8,6% пенсии - РИА Новости, 03.02.2022
Пенсионеры начали получать проиндексированные на 8,6% пенсии
Пенсионеры в РФ в четверг начали получать доплаты за январь с учетом доиндексации пенсии с 5,9% до 8,6%, сообщается на сайте Пенсионного фонда России. РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T18:52
2022-02-03T18:52
2022-02-03T21:15
общество
россия
пенсионный фонд рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602666894_0:0:3501:1969_1920x0_80_0_0_ed602975501a7919e7b73b4244bda7ff.jpg
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Пенсионеры в РФ в четверг начали получать доплаты за январь с учетом доиндексации пенсии с 5,9% до 8,6%, сообщается на сайте Пенсионного фонда России.В фонде уточнили, что доставка пенсий через организации федеральной почтовой связи, банки и другие организации, занимающиеся доставкой пенсий, осуществляется с 3-е по 25-е число.Все выплаты придут автоматически, обращаться в Пенсионный фонд за ними не нужно, добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20220127/pensiya-1769708942.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602666894_128:0:2857:2047_1920x0_80_0_0_4d72d8ee7ae8989d910ff183515b8f02.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, пенсионный фонд рф
18:52 03.02.2022 (обновлено: 21:15 03.02.2022)
Пенсионеры начали получать проиндексированные на 8,6% пенсии
Пенсионный фонд заявил о начале выплат повышенных на 8,6% пенсий с 3 февраля