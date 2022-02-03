https://ria.ru/20220203/pensii-1770809815.html
Когда начнут платить проиндексированные пенсии
Пенсионеры начали получать проиндексированные пенсии - РИА Новости, 03.02.2022
Когда начнут платить проиндексированные пенсии
С 3 февраля началась выплата проиндексированных пенсий неработающим пенсионерам, сообщило отделение ПФР по городу Москве и Московской области. РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T10:52
2022-02-03T10:52
2022-02-03T14:48
владимир путин
пенсионный фонд рф
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/18/1769306378_87:0:3728:2048_1920x0_80_0_0_8c4fca03d1850edad0167c8a67a8d7f8.jpg
МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. С 3 февраля началась выплата проиндексированных пенсий неработающим пенсионерам, сообщило отделение ПФР по городу Москве и Московской области."Вместе с пенсией за февраль они (пенсионеры — Прим. ред.) также получат доплату за январь с учетом доиндексации пенсии с 5,9% до 8,6%. Все выплаты придут автоматически, обращаться в Пенсионный фонд не нужно", — объяснили в организации.Как следует из статистики ПФР, увеличение размера пенсии затронет 30,8 миллиона человек. Средний размер выплаты теперь составляет 18 984 рубля.С 1 января страховые пенсии по старости выросли на 5,9 процента, так как в прогнозе Минэкономразвития, который лег в основу бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов, инфляция в 2021 году ожидалась на уровне 5,8 процента. Но на деле она оказалась значительно выше — 8,4 процента. Поэтому президент Владимир Путин поручил провести соответствующую индексацию.
https://ria.ru/20220127/pensiya-1769708942.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/18/1769306378_542:0:3273:2048_1920x0_80_0_0_f8208665640660ddf872c9e1acc3cb20.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, пенсионный фонд рф, россия, общество
10:52 03.02.2022 (обновлено: 14:48 03.02.2022)
Пенсионеры начали получать проиндексированные пенсии
Пенсионный фонд Москвы заявил о начале выплат повышенных на 8,6% пенсий с 3 февраля
МОСКВА, 3 фев – РИА Новости.
С 3 февраля началась выплата проиндексированных пенсий неработающим пенсионерам, сообщило
отделение ПФР по городу Москве и Московской области.
"Вместе с пенсией за февраль они (пенсионеры — Прим. ред.) также получат доплату за январь с учетом доиндексации пенсии с 5,9% до 8,6%. Все выплаты придут автоматически, обращаться в Пенсионный фонд не нужно", — объяснили в организации.
Как следует из статистики ПФР, увеличение размера пенсии затронет 30,8 миллиона человек. Средний размер выплаты теперь составляет 18 984 рубля.
С 1 января страховые пенсии по старости выросли на 5,9 процента, так как в прогнозе Минэкономразвития, который лег в основу бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов, инфляция в 2021 году ожидалась на уровне 5,8 процента. Но на деле она оказалась значительно выше — 8,4 процента. Поэтому президент Владимир Путин поручил провести соответствующую индексацию.