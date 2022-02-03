https://ria.ru/20220203/pensii-1770809815.html

Когда начнут платить проиндексированные пенсии

Пенсионеры начали получать проиндексированные пенсии - РИА Новости, 03.02.2022

Когда начнут платить проиндексированные пенсии

С 3 февраля началась выплата проиндексированных пенсий неработающим пенсионерам, сообщило отделение ПФР по городу Москве и Московской области. РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T10:52

2022-02-03T10:52

2022-02-03T14:48

владимир путин

пенсионный фонд рф

россия

общество

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МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. С 3 февраля началась выплата проиндексированных пенсий неработающим пенсионерам, сообщило отделение ПФР по городу Москве и Московской области."Вместе с пенсией за февраль они (пенсионеры — Прим. ред.) также получат доплату за январь с учетом доиндексации пенсии с 5,9% до 8,6%. Все выплаты придут автоматически, обращаться в Пенсионный фонд не нужно", — объяснили в организации.Как следует из статистики ПФР, увеличение размера пенсии затронет 30,8 миллиона человек. Средний размер выплаты теперь составляет 18 984 рубля.С 1 января страховые пенсии по старости выросли на 5,9 процента, так как в прогнозе Минэкономразвития, который лег в основу бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов, инфляция в 2021 году ожидалась на уровне 5,8 процента. Но на деле она оказалась значительно выше — 8,4 процента. Поэтому президент Владимир Путин поручил провести соответствующую индексацию.

https://ria.ru/20220127/pensiya-1769708942.html

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владимир путин, пенсионный фонд рф, россия, общество