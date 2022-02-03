https://ria.ru/20220203/pekin-1770919715.html
Президент Аргентины сообщил, что завтра встретится с Путиным в Пекине
Президент Аргентины сообщил, что завтра встретится с Путиным в Пекине - РИА Новости, 03.02.2022
Президент Аргентины сообщил, что завтра встретится с Путиным в Пекине
Президент Аргентины Альберто Фернандес в ходе визита в Москву сообщил, что уже завтра встретится с Владимиром Путиным на Олимпийских играх в Пекине. РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T17:29
2022-02-03T17:29
2022-02-03T18:26
москва
пекин
олимпийские игры
владимир путин
альберто фернандес
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Президент Аргентины Альберто Фернандес в ходе визита в Москву сообщил, что уже завтра встретится с Владимиром Путиным на Олимпийских играх в Пекине."Я жалею, что не могу остаться (в Москве) ещё на несколько дней, чтобы продолжить этот чудесный визит. Но я увижусь завтра с российским президентом на зимних Олимпийских играх", - заявил Фернандес на брифинге с Путиным в Москве.Президенты двух стран провели в четверг переговоры в российской столице. В Пекине 4 февраля Путин и Фернандес будут участвовать в церемонии открытия зимних Олимпийских игр.
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москва, пекин, олимпийские игры, владимир путин, альберто фернандес
17:29 03.02.2022 (обновлено: 18:26 03.02.2022)
Президент Аргентины сообщил, что завтра встретится с Путиным в Пекине
Президент Аргентины Фернандес сообщил, что встретится с Путиным на Олимпиаде в Пекине