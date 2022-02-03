Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220203/pekin-1770919715.html
Президент Аргентины сообщил, что завтра встретится с Путиным в Пекине
Президент Аргентины сообщил, что завтра встретится с Путиным в Пекине - РИА Новости, 03.02.2022
Президент Аргентины сообщил, что завтра встретится с Путиным в Пекине
Президент Аргентины Альберто Фернандес в ходе визита в Москву сообщил, что уже завтра встретится с Владимиром Путиным на Олимпийских играх в Пекине. РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T17:29
2022-02-03T18:26
москва
пекин
олимпийские игры
владимир путин
альберто фернандес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/03/1770933280_0:483:2782:2048_1920x0_80_0_0_6180b6433c171e0b427eb042fb40d5bd.jpg
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Президент Аргентины Альберто Фернандес в ходе визита в Москву сообщил, что уже завтра встретится с Владимиром Путиным на Олимпийских играх в Пекине."Я жалею, что не могу остаться (в Москве) ещё на несколько дней, чтобы продолжить этот чудесный визит. Но я увижусь завтра с российским президентом на зимних Олимпийских играх", - заявил Фернандес на брифинге с Путиным в Москве.Президенты двух стран провели в четверг переговоры в российской столице. В Пекине 4 февраля Путин и Фернандес будут участвовать в церемонии открытия зимних Олимпийских игр.
https://ria.ru/20220203/argentina-1770916194.html
москва
пекин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/03/1770933280_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9a38036584f74efefebe2e1bc6302d0c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, пекин, олимпийские игры, владимир путин, альберто фернандес
17:29 03.02.2022 (обновлено: 18:26 03.02.2022)
 
Президент Аргентины сообщил, что завтра встретится с Путиным в Пекине

Президент Аргентины Фернандес сообщил, что встретится с Путиным на Олимпиаде в Пекине

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Аргентинской Республики Альберто Фернандес во время пресс-конференции по результатам российско-аргентинских переговоров в Кремле
Президент Аргентинской Республики Альберто Фернандес во время пресс-конференции по результатам российско-аргентинских переговоров в Кремле - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Президент Аргентины Альберто Фернандес в ходе визита в Москву сообщил, что уже завтра встретится с Владимиром Путиным на Олимпийских играх в Пекине.
"Я жалею, что не могу остаться (в Москве) ещё на несколько дней, чтобы продолжить этот чудесный визит. Но я увижусь завтра с российским президентом на зимних Олимпийских играх", - заявил Фернандес на брифинге с Путиным в Москве.
Президенты двух стран провели в четверг переговоры в российской столице. В Пекине 4 февраля Путин и Фернандес будут участвовать в церемонии открытия зимних Олимпийских игр.
Президент Аргентинской Республики Альберто Фернандес во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле
17:15
Фернандес назвал перспективные сферы сотрудничества России и Аргентины
 
МоскваПекинОлимпийские игрыВладимир ПутинАльберто Фернандес
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала