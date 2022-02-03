https://ria.ru/20220203/oruzhie-1770936987.html

В США призвали лучше моделировать применение Россией гиперзвукового оружия

В США призвали лучше моделировать применение Россией гиперзвукового оружия - РИА Новости, 03.02.2022

В США призвали лучше моделировать применение Россией гиперзвукового оружия

Пентагону США не хватает потенциала для адекватного тестирования угроз, которые исходят от разрабатываемых РФ и КНР версий гиперзвукового оружия, передает... РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T18:36

2022-02-03T18:36

2022-02-03T18:36

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министерство обороны сша

гиперзвуковое оружие россии

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сша

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ВАШИНГТОН, 3 фев - РИА Новости. Пентагону США не хватает потенциала для адекватного тестирования угроз, которые исходят от разрабатываемых РФ и КНР версий гиперзвукового оружия, передает агентство Блумберг со ссылкой на доклад военного испытательного бюро."Министерство обороны должно усовершенствовать моделирование... атак противников, потому что оно не может соответствующим образом продемонстрировать, что оно может достичь необходимых "раннего обнаружения приближающихся ракет и эффективного отслеживания" и перехвата", - говорится в сообщении агентства, которое ссылается на доклад бюро.В частности, у американского МО недостаточно открытых пространств на полигонах для испытаний."Существующие испытательные полигоны от (штата) Гавайи до (штата) Вирджинии, где есть коридоры, свободные от мирных жителей, будут перегружены с увеличением спроса на более 50% к 2025 году, если они не будут расширены", - отмечается в сообщении Блумберга.По данным испытательного бюро, Пентагон также не может продемонстрировать во время испытаний способность успешно наносить удары по целям на суше и на море, которые защищены радарами и датчиками.

https://ria.ru/20220122/ssha-1768946291.html

https://ria.ru/20211231/perevooruzhenie-1762969504.html

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в мире, министерство обороны сша, гиперзвуковое оружие россии, россия, сша