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Американцы предложили украинцам найти плюсы во "вторжении" России через Чернобыль
В США посмеялись над новыми страхами украинцев перед Россией - РИА Новости, 03.02.2022
Американцы предложили украинцам найти плюсы во "вторжении" России через Чернобыль
Американские читатели британской газеты Daily Mail активно обсуждают статью о том, что российские войска якобы способны за два часа добраться до Киева. РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T10:46
2022-02-03T11:44
в мире
сша
украина
россия
ситуация в днр и лнр
днр
лнр
чернобыль
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Американские читатели британской газеты Daily Mail активно обсуждают статью о том, что российские войска якобы способны за два часа добраться до Киева.В частности, украинцы опасаются, что российские подразделения срежут дорогу через Чернобыль.Подобные теории вызвали волну шуток среди пользователей. Так, комментатор под ником worldgoesby призвал мыслить позитивнее."А канадские СМИ сообщают, что около 50 тысяч русских прямо сейчас находятся в Канаде и проводят акцию протеста против Трюдо!" — добавил Phillyhere, намекнув на недостоверность информации в статье."Все хотят заставить вас поверить, что Украина и Россия находятся на грани неизбежной войны. И знаете, кто не считает войну неизбежной? Украина и Россия", — отметил WeAreInTrouble."Пожалуйста, продолжайте и дальше пытаться манипулировать мной", — иронизирует Col.Kurtz."Мне кажется, Чернобыль в сто раз безопаснее Чикаго", — подчеркнул Carlos7.В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными, ухудшилась ситуация вокруг Украины. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения", заявляя о стягивании российских войск к границе. На этом фоне НАТО усиливает присутствие в Восточной Европе.В Москве отвергают подобные обвинения, подчеркивая, что перемещают войска в пределах своей территории. Россия также напоминает, что Украина не соблюдает Минские соглашения, предусматривающие прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.В Кремле и МИД неоднократно отмечали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ, а основная причина эскалации на Украине — действия США и НАТО, которые посылают туда военных инструкторов, оружие и технику, увеличивают число учений, тем самым подталкивая Киев к военным авантюрам.
https://radiosputnik.ria.ru/20220203/vtorzhenie-1770798262.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220201/ssha-1770430541.html
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сша
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чернобыль
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в мире, сша, украина, россия, ситуация в днр и лнр, днр, лнр, чернобыль, киев
10:46 03.02.2022 (обновлено: 11:44 03.02.2022)
 
В США посмеялись над новыми страхами украинцев перед Россией

Читатели Daily Mail: в неизбежность войны верят все, кроме России и Украины

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗаброшенный Дворец культуры "Энергетик" на территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС
Заброшенный Дворец культуры Энергетик на территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Заброшенный Дворец культуры "Энергетик" на территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Американские читатели британской газеты Daily Mail активно обсуждают статью о том, что российские войска якобы способны за два часа добраться до Киева.
В частности, украинцы опасаются, что российские подразделения срежут дорогу через Чернобыль.
Государственный флаг США во время митинга на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
09:40В мире
Вашингтон перестал называть "вторжение" России на Украину "неминуемым"
Подобные теории вызвали волну шуток среди пользователей. Так, комментатор под ником worldgoesby призвал мыслить позитивнее.

"Ну хоть светиться будут, и украинцы смогут разглядеть их в темноте", — написал он.

"А канадские СМИ сообщают, что около 50 тысяч русских прямо сейчас находятся в Канаде и проводят акцию протеста против Трюдо!" — добавил Phillyhere, намекнув на недостоверность информации в статье.
"Все хотят заставить вас поверить, что Украина и Россия находятся на грани неизбежной войны. И знаете, кто не считает войну неизбежной? Украина и Россия", — отметил WeAreInTrouble.
"Пожалуйста, продолжайте и дальше пытаться манипулировать мной", — иронизирует Col.Kurtz.

"Подождите, глава Украины недавно заявил, что Россия не угрожает им вторжением. К чему вообще эта статья?" — задался вопросом Lars17.

"Мне кажется, Чернобыль в сто раз безопаснее Чикаго", — подчеркнул Carlos7.
Флаг Соединенных Штатов Америки - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
1 февраля, 10:39Сказано в эфире
"Им есть что скрывать". Почему США "закрывают" диалог с Россией по Украине?
В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными, ухудшилась ситуация вокруг Украины. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения", заявляя о стягивании российских войск к границе. На этом фоне НАТО усиливает присутствие в Восточной Европе.
В Москве отвергают подобные обвинения, подчеркивая, что перемещают войска в пределах своей территории. Россия также напоминает, что Украина не соблюдает Минские соглашения, предусматривающие прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.
В Кремле и МИД неоднократно отмечали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ, а основная причина эскалации на Украине — действия США и НАТО, которые посылают туда военных инструкторов, оружие и технику, увеличивают число учений, тем самым подталкивая Киев к военным авантюрам.
Флаг НАТО во время учений в Латвии - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
Вчера, 22:33
В США предложили "сдать" Украину и Прибалтику, чтобы "не злить Россию"
 
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