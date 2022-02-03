https://ria.ru/20220203/opaseniya-1770808024.html

Американцы предложили украинцам найти плюсы во "вторжении" России через Чернобыль

В США посмеялись над новыми страхами украинцев перед Россией - РИА Новости, 03.02.2022

Американцы предложили украинцам найти плюсы во "вторжении" России через Чернобыль

Американские читатели британской газеты Daily Mail активно обсуждают статью о том, что российские войска якобы способны за два часа добраться до Киева. РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T10:46

2022-02-03T10:46

2022-02-03T11:44

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Американские читатели британской газеты Daily Mail активно обсуждают статью о том, что российские войска якобы способны за два часа добраться до Киева.В частности, украинцы опасаются, что российские подразделения срежут дорогу через Чернобыль.Подобные теории вызвали волну шуток среди пользователей. Так, комментатор под ником worldgoesby призвал мыслить позитивнее."А канадские СМИ сообщают, что около 50 тысяч русских прямо сейчас находятся в Канаде и проводят акцию протеста против Трюдо!" — добавил Phillyhere, намекнув на недостоверность информации в статье."Все хотят заставить вас поверить, что Украина и Россия находятся на грани неизбежной войны. И знаете, кто не считает войну неизбежной? Украина и Россия", — отметил WeAreInTrouble."Пожалуйста, продолжайте и дальше пытаться манипулировать мной", — иронизирует Col.Kurtz."Мне кажется, Чернобыль в сто раз безопаснее Чикаго", — подчеркнул Carlos7.В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными, ухудшилась ситуация вокруг Украины. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения", заявляя о стягивании российских войск к границе. На этом фоне НАТО усиливает присутствие в Восточной Европе.В Москве отвергают подобные обвинения, подчеркивая, что перемещают войска в пределах своей территории. Россия также напоминает, что Украина не соблюдает Минские соглашения, предусматривающие прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.В Кремле и МИД неоднократно отмечали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ, а основная причина эскалации на Украине — действия США и НАТО, которые посылают туда военных инструкторов, оружие и технику, увеличивают число учений, тем самым подталкивая Киев к военным авантюрам.

https://radiosputnik.ria.ru/20220203/vtorzhenie-1770798262.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220201/ssha-1770430541.html

https://ria.ru/20220202/nato-1770762226.html

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