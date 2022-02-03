Американцы предложили украинцам найти плюсы во "вторжении" России через Чернобыль

10:46 03.02.2022 (обновлено: 11:44 03.02.2022)
В США посмеялись над новыми страхами украинцев перед Россией
Читатели Daily Mail: в неизбежность войны верят все, кроме России и Украины
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗаброшенный Дворец культуры "Энергетик" на территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС
Заброшенный Дворец культуры "Энергетик" на территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Американские читатели британской газеты Daily Mail активно обсуждают статью о том, что российские войска якобы способны за два часа добраться до Киева.
В частности, украинцы опасаются, что российские подразделения срежут дорогу через Чернобыль.
Подобные теории вызвали волну шуток среди пользователей. Так, комментатор под ником worldgoesby призвал мыслить позитивнее.
"Ну хоть светиться будут, и украинцы смогут разглядеть их в темноте", — написал он.
"А канадские СМИ сообщают, что около 50 тысяч русских прямо сейчас находятся в Канаде и проводят акцию протеста против Трюдо!" — добавил Phillyhere, намекнув на недостоверность информации в статье.
"Все хотят заставить вас поверить, что Украина и Россия находятся на грани неизбежной войны. И знаете, кто не считает войну неизбежной? Украина и Россия", — отметил WeAreInTrouble.
"Пожалуйста, продолжайте и дальше пытаться манипулировать мной", — иронизирует Col.Kurtz.
"Подождите, глава Украины недавно заявил, что Россия не угрожает им вторжением. К чему вообще эта статья?" — задался вопросом Lars17.
"Мне кажется, Чернобыль в сто раз безопаснее Чикаго", — подчеркнул Carlos7.
В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными, ухудшилась ситуация вокруг Украины. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения", заявляя о стягивании российских войск к границе. На этом фоне НАТО усиливает присутствие в Восточной Европе.
В Москве отвергают подобные обвинения, подчеркивая, что перемещают войска в пределах своей территории. Россия также напоминает, что Украина не соблюдает Минские соглашения, предусматривающие прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.
В Кремле и МИД неоднократно отмечали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ, а основная причина эскалации на Украине — действия США и НАТО, которые посылают туда военных инструкторов, оружие и технику, увеличивают число учений, тем самым подталкивая Киев к военным авантюрам.