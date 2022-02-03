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Байден и Макрон обсудили ситуацию вокруг Украины
Байден и Макрон обсудили ситуацию вокруг Украины - РИА Новости, 03.02.2022
Байден и Макрон обсудили ситуацию вокруг Украины
Президент США Джо Байден обсудил с французским коллегой Эммануэлем Макроном ситуацию вокруг Украины, сообщил Белый дом. РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T03:48
2022-02-03T03:54
в мире
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нато
франция
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ВАШИНГТОН, 3 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден обсудил с французским коллегой Эммануэлем Макроном ситуацию вокруг Украины, сообщил Белый дом.Оба лидера подтвердили поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, обсудили дипломатические контакты и подготовку "быстрых и суровых экономических издержек" для России в случае ухудшения ситуации вокруг Украины, добавили в Белом доме."Президент Байден и президент Макрон договорились, что их команды останутся в тесном контакте, в том числе в рамках консультаций с союзниками по НАТО и партнерами в ЕС", - сказано в пресс-релизе.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.Как заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
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в мире, сша, нато, франция
03:48 03.02.2022 (обновлено: 03:54 03.02.2022)
 
Байден и Макрон обсудили ситуацию вокруг Украины

Президент США Байден и глава Франции Макрон обсудили ситуацию вокруг Украины

© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
© REUTERS / Kevin Lamarque
Президент США Джо Байден
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ВАШИНГТОН, 3 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден обсудил с французским коллегой Эммануэлем Макроном ситуацию вокруг Украины, сообщил Белый дом.
"Президент Джозеф Р. Байден-младший переговорил сегодня с президентом Франции Эммануэлем Макроном по поводу продолжающегося наращивания российских войск на границах Украины", - говорится в пресс-релизе.
Оба лидера подтвердили поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, обсудили дипломатические контакты и подготовку "быстрых и суровых экономических издержек" для России в случае ухудшения ситуации вокруг Украины, добавили в Белом доме.
"Президент Байден и президент Макрон договорились, что их команды останутся в тесном контакте, в том числе в рамках консультаций с союзниками по НАТО и партнерами в ЕС", - сказано в пресс-релизе.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
Как заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
02:56
Американцы предложили Украине отправить ее войска в США
 
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