https://ria.ru/20220203/obsuzhdenie-1770776686.html

Байден и Макрон обсудили ситуацию вокруг Украины

Байден и Макрон обсудили ситуацию вокруг Украины - РИА Новости, 03.02.2022

Байден и Макрон обсудили ситуацию вокруг Украины

Президент США Джо Байден обсудил с французским коллегой Эммануэлем Макроном ситуацию вокруг Украины, сообщил Белый дом. РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T03:48

2022-02-03T03:48

2022-02-03T03:54

в мире

сша

нато

франция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/14/1768688780_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f7f90f5b3320bf6653a0dfc99de2a9c5.jpg

ВАШИНГТОН, 3 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден обсудил с французским коллегой Эммануэлем Макроном ситуацию вокруг Украины, сообщил Белый дом.Оба лидера подтвердили поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, обсудили дипломатические контакты и подготовку "быстрых и суровых экономических издержек" для России в случае ухудшения ситуации вокруг Украины, добавили в Белом доме."Президент Байден и президент Макрон договорились, что их команды останутся в тесном контакте, в том числе в рамках консультаций с союзниками по НАТО и партнерами в ЕС", - сказано в пресс-релизе.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.Как заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.

https://ria.ru/20220203/predlozhenie-1770774502.html

сша

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, нато, франция