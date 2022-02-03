https://ria.ru/20220203/obstanovka-1770772680.html
Путин: Россия и Китай играют важную роль в международных отношениях
Путин: Россия и Китай играют важную роль в международных отношениях - РИА Новости, 03.02.2022
Путин: Россия и Китай играют важную роль в международных отношениях
Президент России Владимир Путин отметил, что РФ и КНР играют важную стабилизирующую роль в современной международной обстановке, способствуют демократизации... РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T02:12
2022-02-03T02:12
2022-02-03T02:31
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил, что РФ и КНР играют важную стабилизирующую роль в современной международной обстановке, способствуют демократизации системы отношений.На сайте Кремля опубликована статья Путина для китайского информационного агентства "Синьхуа"."Наши страны играют важную стабилизирующую роль в современной, далеко не простой, международной обстановке, способствуют процессам демократизации системы межгосударственных отношений, чтобы придать этой системе более справедливый, инклюзивный характер", - отметил российский лидер.
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в мире, россия, китай
02:12 03.02.2022 (обновлено: 02:31 03.02.2022)
Путин: Россия и Китай играют важную роль в международных отношениях
Президент России Путин: Москва и Пекин играют важную роль в международных отношениях