https://ria.ru/20220203/obstanovka-1770772680.html

Путин: Россия и Китай играют важную роль в международных отношениях

Путин: Россия и Китай играют важную роль в международных отношениях - РИА Новости, 03.02.2022

Путин: Россия и Китай играют важную роль в международных отношениях

Президент России Владимир Путин отметил, что РФ и КНР играют важную стабилизирующую роль в современной международной обстановке, способствуют демократизации... РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T02:12

2022-02-03T02:12

2022-02-03T02:31

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китай

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил, что РФ и КНР играют важную стабилизирующую роль в современной международной обстановке, способствуют демократизации системы отношений.На сайте Кремля опубликована статья Путина для китайского информационного агентства "Синьхуа"."Наши страны играют важную стабилизирующую роль в современной, далеко не простой, международной обстановке, способствуют процессам демократизации системы межгосударственных отношений, чтобы придать этой системе более справедливый, инклюзивный характер", - отметил российский лидер.

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