https://ria.ru/20220203/obrazovanie-1770910870.html

В Воронежской области сообщили о создании современной образовательной среды

В Воронежской области сообщили о создании современной образовательной среды - РИА Новости, 03.02.2022

В Воронежской области сообщили о создании современной образовательной среды

Народная программа позволит создать в школах Воронежской области современную образовательную среду, заявил в четверг председатель Воронежской областной думы... РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T16:59

2022-02-03T16:59

2022-02-03T19:56

воронежская область

общество

воронежская область

россия

евгений ревенко

владимир нетесов

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ВОРОНЕЖ, 3 фев - РИА Новости. Народная программа позволит создать в школах Воронежской области современную образовательную среду, заявил в четверг председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов.Владимир Нетёсов провел 3 февраля рабочую встречу с депутатом Государственной думы Евгением Ревенко и мэром Воронежа Вадимом Кстениным. Главной темой встречи стала модернизация образовательных учреждений, включенных в народную программу. Масштабная реконструкция школ за счет федеральных средств стартовала в России с 2022 года, в Воронежской области в программу уже включены 11 школ из 69, требующих капремонта. На эти цели федеральный центр выделил около 500 миллионов рублей.В настоящий момент воронежской гимназии имени И.С. Никитина на капитальный ремонт здания, замену инженерных коммуникаций и оснащение новыми информационными технологиями из бюджетов всех уровней выделено свыше 63 миллиона рублей. Работы начнутся, как только будет заключен договор с подрядной организацией. Для остальных школ, включенных в первый этап реконструкции в рамках народной программы, готовится проектно-сметная документация.Кроме того, в 2022 году на подготовку к учебному году школ и учреждений дополнительного образования из бюджета города выделено свыше 71 миллиона рублей. Средства будут направлены на ремонт горячего и холодного водоснабжения, текущий ремонт, замену кровли.А в рамках областной адресной программы по капремонту завершены масштабные работы в 25 общеобразовательных учреждениях. Как отмечает заксобрание региона, акцент был сделан на ремонт кабинетов для размещения оборудования, полученного по федеральной программе "Цифровая образовательная среда".

https://ria.ru/20220111/kapremont-1767377279.html

https://ria.ru/20211215/netesov-1763943148.html

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общество, воронежская область, россия, евгений ревенко, владимир нетесов