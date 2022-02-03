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Воронежская область
https://ria.ru/20220203/obrazovanie-1770910870.html
В Воронежской области сообщили о создании современной образовательной среды
В Воронежской области сообщили о создании современной образовательной среды - РИА Новости, 03.02.2022
В Воронежской области сообщили о создании современной образовательной среды
Народная программа позволит создать в школах Воронежской области современную образовательную среду, заявил в четверг председатель Воронежской областной думы... РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T16:59
2022-02-03T19:56
воронежская область
общество
воронежская область
россия
евгений ревенко
владимир нетесов
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ВОРОНЕЖ, 3 фев - РИА Новости. Народная программа позволит создать в школах Воронежской области современную образовательную среду, заявил в четверг председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов.Владимир Нетёсов провел 3 февраля рабочую встречу с депутатом Государственной думы Евгением Ревенко и мэром Воронежа Вадимом Кстениным. Главной темой встречи стала модернизация образовательных учреждений, включенных в народную программу. Масштабная реконструкция школ за счет федеральных средств стартовала в России с 2022 года, в Воронежской области в программу уже включены 11 школ из 69, требующих капремонта. На эти цели федеральный центр выделил около 500 миллионов рублей.В настоящий момент воронежской гимназии имени И.С. Никитина на капитальный ремонт здания, замену инженерных коммуникаций и оснащение новыми информационными технологиями из бюджетов всех уровней выделено свыше 63 миллиона рублей. Работы начнутся, как только будет заключен договор с подрядной организацией. Для остальных школ, включенных в первый этап реконструкции в рамках народной программы, готовится проектно-сметная документация.Кроме того, в 2022 году на подготовку к учебному году школ и учреждений дополнительного образования из бюджета города выделено свыше 71 миллиона рублей. Средства будут направлены на ремонт горячего и холодного водоснабжения, текущий ремонт, замену кровли.А в рамках областной адресной программы по капремонту завершены масштабные работы в 25 общеобразовательных учреждениях. Как отмечает заксобрание региона, акцент был сделан на ремонт кабинетов для размещения оборудования, полученного по федеральной программе "Цифровая образовательная среда".
https://ria.ru/20220111/kapremont-1767377279.html
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общество, воронежская область, россия, евгений ревенко, владимир нетесов
16:59 03.02.2022 (обновлено: 19:56 03.02.2022)
 
В Воронежской области сообщили о создании современной образовательной среды

Власти Воронежской области сообщили о создании в школах современной образовательной среды

© Фото : пресс-служба Воронежской областной думыПредседатель Воронежской областной думы Владимир Нетесов во время встречи с депутатом Госдумы Евгением Ревенко и мэром Воронежа Вадимом Кстениным
Председатель Воронежской областной думы Владимир Нетесов во время встречи с депутатом Госдумы Евгением Ревенко и мэром Воронежа Вадимом Кстениным - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
© Фото : пресс-служба Воронежской областной думы
Председатель Воронежской областной думы Владимир Нетесов во время встречи с депутатом Госдумы Евгением Ревенко и мэром Воронежа Вадимом Кстениным
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ВОРОНЕЖ, 3 фев - РИА Новости. Народная программа позволит создать в школах Воронежской области современную образовательную среду, заявил в четверг председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов.
Владимир Нетёсов провел 3 февраля рабочую встречу с депутатом Государственной думы Евгением Ревенко и мэром Воронежа Вадимом Кстениным. Главной темой встречи стала модернизация образовательных учреждений, включенных в народную программу. Масштабная реконструкция школ за счет федеральных средств стартовала в России с 2022 года, в Воронежской области в программу уже включены 11 школ из 69, требующих капремонта. На эти цели федеральный центр выделил около 500 миллионов рублей.
"В рамках народной программы в школах региона создается современная образовательная среда, которая будет соответствовать новым образовательным стандартам. Профильные классы должны быть оснащены соответствующим оборудованием, все без исключения учебные аудитории - новой мебелью, широкополосным интернетом с возможностью цифрового телевидения, средствами хранения объемных данных. Такая среда обеспечит школьников максимальными возможностями для раскрытия их потенциала", - отметил Нетёсов.
В настоящий момент воронежской гимназии имени И.С. Никитина на капитальный ремонт здания, замену инженерных коммуникаций и оснащение новыми информационными технологиями из бюджетов всех уровней выделено свыше 63 миллиона рублей. Работы начнутся, как только будет заключен договор с подрядной организацией. Для остальных школ, включенных в первый этап реконструкции в рамках народной программы, готовится проектно-сметная документация.
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Три миллиарда рублей направят на капремонт соцобъектов Воронежской области
Кроме того, в 2022 году на подготовку к учебному году школ и учреждений дополнительного образования из бюджета города выделено свыше 71 миллиона рублей. Средства будут направлены на ремонт горячего и холодного водоснабжения, текущий ремонт, замену кровли.
А в рамках областной адресной программы по капремонту завершены масштабные работы в 25 общеобразовательных учреждениях. Как отмечает заксобрание региона, акцент был сделан на ремонт кабинетов для размещения оборудования, полученного по федеральной программе "Цифровая образовательная среда".
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