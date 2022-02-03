https://ria.ru/20220203/nepredskazuemost-1770809336.html

Лукашенко назвал ситуацию в мире непредсказуемой

Лукашенко назвал ситуацию в мире непредсказуемой - РИА Новости, 03.02.2022

Лукашенко назвал ситуацию в мире непредсказуемой

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ситуация в мире опасна своей непредсказуемостью и в любой момент может перейти в горячую фазу. РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T10:51

2022-02-03T10:51

2022-02-03T11:27

в мире

александр лукашенко

белоруссия

чехия

литва

евросоюз

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МИНСК, 3 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ситуация в мире опасна своей непредсказуемостью и в любой момент может перейти в горячую фазу."Мы хорошо помним ужасы той войны и сегодня с тревогой наблюдаем за эскалацией напряженности в мире. Ситуация сегодня очень напоминает конец 30-х - начало 40-х годов прошлого века. Она опасна своей непредсказуемостью и в любой момент может перейти в горячую фазу", - приводит слова Лукашенко официальный сайт главы государства.Ранее Лукашенко заявил, что ни он, никто из военачальников республики не хотели бы войны. При этом он отметил, что это не означает, что нужно бездействовать, тем более, когда перед глазами есть пример начала Великой отечественной войны.Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что дестабилизации в мире способствует все более масштабное применение некоторыми государствами нелегитимных санкций."Дестабилизации обстановки в мире способствует все более масштабное применение некоторыми государствами нелегитимных санкций как одного из проявлений неоколониализма против неугодных им стран, что неизбежно ведет к санкционным войнам", - заявил Лукашенко.Президент Белоруссии заявил, что нынешнюю ситуацию в мире спровоцировали разрушение архитектуры международной безопасности и нарастающая милитаризация Европейского региона."Текущее положение дел спровоцировали системное разрушение архитектуры международной безопасности и нарастающая милитаризация Европейского региона… Причем для нас очевидно, кто является инициатором этого процесса", - сказал Лукашенко.Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов в республике, которые прошли 9 августа 2020 года. На них победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов. В стране прошли массовые протестные акции оппозиции. Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. Среди стран, из которых координируются акции протеста, Лукашенко называл Польшу, Чехию, Литву и Украину. Ряд представителей белорусской оппозиции выехали за рубеж, в частности в Польшу, Литву, на Украину, и оттуда ведут свою деятельность.

https://ria.ru/20220128/belorussiya-1769984806.html

https://ria.ru/20220202/tranzit-1770715014.html

белоруссия

чехия

литва

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в мире, александр лукашенко, белоруссия, чехия, литва, евросоюз