https://ria.ru/20220203/nedoimka-1770970033.html

Не стоит возбуждать дело после погашения налоговой недоимки, заявил Путин

Не стоит возбуждать дело после погашения налоговой недоимки, заявил Путин - РИА Новости, 03.02.2022

Не стоит возбуждать дело после погашения налоговой недоимки, заявил Путин

Возбуждать уголовное дело против бизнесмена после того, как он погасил налоговую задолженность, не имеет смысла, заявил президент России Владимир Путин на... РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T21:57

2022-02-03T21:57

2022-02-03T21:57

экономика

россия

деловая россия

владимир путин

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Возбуждать уголовное дело против бизнесмена после того, как он погасил налоговую задолженность, не имеет смысла, заявил президент России Владимир Путин на встрече с членами "Деловой России".Руководитель экспертного центра по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов "Деловой России" Екатерина Авдеева в ходе встречи с главой государства предложила внести в законодательство изменения, предусматривающие отказ от возбуждения уголовного дела при полной оплате налоговой недоимки."Я согласен с тем, что Вы сказали. Я тоже считаю, что, как-то не обращал на это раньше внимание, честно скажу, но всегда исходил из того, что это само собой разумеется, это в рамках здравого смысла. Если задолженность погашена, то какой смысл возбуждать уголовное дело и преследовать людей, создавая проблемы на производстве, которые касаются и конкретного, может быть, действительно нарушителя и трудового коллектива. Это первое", - прокомментировал Путин."Второе - это выгодно для бюджета, потому что это будет стимулировать должника гасить соответствующие задолженности, для государства это в конечном итоге было бы правильное решение", - добавил президент.

https://ria.ru/20220203/okno-1770951625.html

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экономика, россия, деловая россия, владимир путин