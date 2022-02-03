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Мьянме отказали в участии во встрече министров иностранных дел АСЕАН
Мьянме отказали в участии во встрече министров иностранных дел АСЕАН - РИА Новости, 03.02.2022
Мьянме отказали в участии во встрече министров иностранных дел АСЕАН
Министра иностранных дел Мьянмы снова не пригласят на министерскую встречу Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), которая пройдет в феврале в столице РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T10:41
2022-02-03T10:41
в мире
камбоджа
пекин
мьянма
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БАНГКОК, 3 фев – РИА Новости. Министра иностранных дел Мьянмы снова не пригласят на министерскую встречу Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), которая пройдет в феврале в столице Камбоджи Пномпене, заявил в четверг официальный представитель МИД Камбоджи Чам Сунри.У Камбоджи в 2022 году переходящее председательство в региональном блоке."Так как нет существенного прогресса в исполнении Консенсуса АСЕАН по Мьянме из пяти пунктов, странам АСЕАН трудно достичь согласия по поводу участия министра иностранных дел Государственного административного совета Мьянмы (военного правительства) в предстоящем министерском ретрите (встрече) в Пномпене", - заявил камбоджийский дипломат, слова которого приводит интернет-версия газеты Khmer Times.Председателем АСЕАН вновь предложено Мьянме направить на министерскую встречу "неполитического" представителя, также заявил Чам Сунри.Консенсус АСЕАН из пяти пунктов по разрешению кризиса в Мьянме, принятый на специальном саммите АСЕАН в апреле 2021 года с участием Мьянмы, предполагает немедленное прекращение насилия всеми сторонами политического конфликта в стране, конструктивный диалог для поиска мирных путей разрешения кризиса, посредническую роль специального представителя председателя АСЕАН в таком диалоге, его беспрепятственные встречи в Мьянме с представителями всех сторон конфликта и гуманитарную помощь АСЕАН народу страны.Власти Мьянмы объясняют задержку реализации Консенсуса нестабильной ситуацией и заявляют, что будут готовы предоставить спецпредставителю АСЕАН доступ ко всем сторонам конфликта после достижения внутренней стабильности.После апрельской встречи министров иностранных дел АСЕАН 2021 года в региональном блоке, где все решения принимаются единогласно, не складывается единого мнения об участии представителей военных властей Мьянмы в саммитах и министерских встречах блока. На все прошедшие с апреля 2021 года мероприятия АСЕАН министерского и высшего уровня АСЕАН приглашала "неполитических" представителей Мьянмы. В одном из мероприятий, юбилейном саммите АСЕАН-Китай, Мьянму представлял ее посол в Пекине, на другие мероприятия Мьянма представителей не присылала.Первого февраля 2022 года, в годовщину прихода военных к власти в Мьянме, было опубликовано согласованное всеми членами АСЕАН кроме Мьянмы заявление председателя АСЕАН, в котором выражено беспокойство в связи с ухудшением ситуации в Мьянме, в особенности в связи с продолжением политического насилия со стороны властей и их противников и проблемами в сфере соблюдения прав человека.Мьянманские военные пришли к власти в стране 1 февраля 2021 года, использовав конституционный механизм передачи власти в чрезвычайной ситуации. Они обвинили бывшую правящую партию НЛД в подтасовке в свою пользу всеобщих выборов, которые прошли в Мьянме в ноябре 2020 года. Гражданские власти отказались принять к сведению результаты армейского расследования предполагаемых махинаций на выборах, как и начать собственное расследование. Военные арестовали 1 февраля гражданских лидеров страны, заведя на них ряд административных и уголовных дел, блокировали первое заседание первой сессии парламента нового созыва, избранного на ноябрьских выборах, а затем распустили национальную избирательную комиссию и создали новую, заявив, что власть снова перейдет к гражданскому правительству после окончания действия режима ЧП, который введен на два года, и новых выборов.Действия военных вызвали массовое протестное движение, перешедшее после многомесячных уличных столкновений демонстрантов и полиции, в которых погибли более тысячи человек, к вооруженной борьбе против военного правительства. Оппозиция создала подпольное альтернативное Правительство национального единства, в которое вошли бывшие депутаты и функционеры НЛД и представители этнических политических сил, которое является вдохновителем протестных акций и вооруженной борьбы. Ежедневно в Мьянме происходят десятки боестолкновений антиправительственных боевых групп с правительственными войсками, взрывов самодельных взрывных устройств, вооруженных нападений на военных и представителей назначенной ими гражданской администрации.
https://ria.ru/20220203/myanma-1770772198.html
https://ria.ru/20211227/sanktsii-1765601896.html
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в мире, камбоджа, пекин, мьянма
10:41 03.02.2022
 
Мьянме отказали в участии во встрече министров иностранных дел АСЕАН

Главу МИД Мьянмы не пригласят на встречу министров иностранных дел АСЕАН

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкФлаг Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН)
Флаг Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Флаг Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН)
Читать ria.ru в
БАНГКОК, 3 фев – РИА Новости. Министра иностранных дел Мьянмы снова не пригласят на министерскую встречу Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), которая пройдет в феврале в столице Камбоджи Пномпене, заявил в четверг официальный представитель МИД Камбоджи Чам Сунри.
У Камбоджи в 2022 году переходящее председательство в региональном блоке.
"Так как нет существенного прогресса в исполнении Консенсуса АСЕАН по Мьянме из пяти пунктов, странам АСЕАН трудно достичь согласия по поводу участия министра иностранных дел Государственного административного совета Мьянмы (военного правительства) в предстоящем министерском ретрите (встрече) в Пномпене", - заявил камбоджийский дипломат, слова которого приводит интернет-версия газеты Khmer Times.
Председателем АСЕАН вновь предложено Мьянме направить на министерскую встречу "неполитического" представителя, также заявил Чам Сунри.
СБ ООН - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
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СБ ООН призвал освободить всех задержанных в Мьянме
Консенсус АСЕАН из пяти пунктов по разрешению кризиса в Мьянме, принятый на специальном саммите АСЕАН в апреле 2021 года с участием Мьянмы, предполагает немедленное прекращение насилия всеми сторонами политического конфликта в стране, конструктивный диалог для поиска мирных путей разрешения кризиса, посредническую роль специального представителя председателя АСЕАН в таком диалоге, его беспрепятственные встречи в Мьянме с представителями всех сторон конфликта и гуманитарную помощь АСЕАН народу страны.
Власти Мьянмы объясняют задержку реализации Консенсуса нестабильной ситуацией и заявляют, что будут готовы предоставить спецпредставителю АСЕАН доступ ко всем сторонам конфликта после достижения внутренней стабильности.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
27 декабря 2021, 09:50
В МИД ответили на вопрос о введении санкций против военных Мьянмы
После апрельской встречи министров иностранных дел АСЕАН 2021 года в региональном блоке, где все решения принимаются единогласно, не складывается единого мнения об участии представителей военных властей Мьянмы в саммитах и министерских встречах блока. На все прошедшие с апреля 2021 года мероприятия АСЕАН министерского и высшего уровня АСЕАН приглашала "неполитических" представителей Мьянмы. В одном из мероприятий, юбилейном саммите АСЕАН-Китай, Мьянму представлял ее посол в Пекине, на другие мероприятия Мьянма представителей не присылала.
Первого февраля 2022 года, в годовщину прихода военных к власти в Мьянме, было опубликовано согласованное всеми членами АСЕАН кроме Мьянмы заявление председателя АСЕАН, в котором выражено беспокойство в связи с ухудшением ситуации в Мьянме, в особенности в связи с продолжением политического насилия со стороны властей и их противников и проблемами в сфере соблюдения прав человека.
Министр иностранных дел Мьянмы Аун Сан Су Чжи на саммите АСЕАН в Лаосе - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
10 января, 15:40В мире
Экс-госсоветника Мьянмы приговорили еще к четырем годам тюрьмы
Мьянманские военные пришли к власти в стране 1 февраля 2021 года, использовав конституционный механизм передачи власти в чрезвычайной ситуации. Они обвинили бывшую правящую партию НЛД в подтасовке в свою пользу всеобщих выборов, которые прошли в Мьянме в ноябре 2020 года. Гражданские власти отказались принять к сведению результаты армейского расследования предполагаемых махинаций на выборах, как и начать собственное расследование. Военные арестовали 1 февраля гражданских лидеров страны, заведя на них ряд административных и уголовных дел, блокировали первое заседание первой сессии парламента нового созыва, избранного на ноябрьских выборах, а затем распустили национальную избирательную комиссию и создали новую, заявив, что власть снова перейдет к гражданскому правительству после окончания действия режима ЧП, который введен на два года, и новых выборов.
Действия военных вызвали массовое протестное движение, перешедшее после многомесячных уличных столкновений демонстрантов и полиции, в которых погибли более тысячи человек, к вооруженной борьбе против военного правительства. Оппозиция создала подпольное альтернативное Правительство национального единства, в которое вошли бывшие депутаты и функционеры НЛД и представители этнических политических сил, которое является вдохновителем протестных акций и вооруженной борьбы. Ежедневно в Мьянме происходят десятки боестолкновений антиправительственных боевых групп с правительственными войсками, взрывов самодельных взрывных устройств, вооруженных нападений на военных и представителей назначенной ими гражданской администрации.
 
В миреКамбоджаПекинМьянма
 
 
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