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СБ ООН призвал освободить всех задержанных в Мьянме
СБ ООН призвал освободить всех задержанных в Мьянме - РИА Новости, 03.02.2022
СБ ООН призвал освободить всех задержанных в Мьянме
СБ ООН отметил серьезные последствия введенного в Мьянме чрезвычайного положения и призвал освободить всех произвольно задержанных, в том числе бывшего... РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T02:01
2022-02-03T02:01
2022-02-03T02:02
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мьянма
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ООН, 3 фев – РИА Новости. СБ ООН отметил серьезные последствия введенного в Мьянме чрезвычайного положения и призвал освободить всех произвольно задержанных, в том числе бывшего госсоветника и Нобелевского лауреата Аун Сан Су Чжи и президента Вин Мьинта.Мьянманские военные пришли к власти в стране 1 февраля 2021 года, использовав конституционный механизм передачи власти в чрезвычайной ситуации. Они обвинили бывшую правящую партию НЛД в подтасовке в свою пользу всеобщих выборов, которые прошли в Мьянме в ноябре 2020 года. Гражданские власти отказались принять к сведению результаты армейского расследования предполагаемых махинаций на выборах, как и начать собственное расследование. Военные арестовали 1 февраля гражданских лидеров страны, заведя на них ряд административных и уголовных дел, блокировали первое заседание первой сессии парламента нового созыва, избранного на ноябрьских выборах, а затем распустили национальную избирательную комиссию и создали новую, заявив, что власть снова перейдет к гражданскому правительству после окончания действия режима ЧП, который введен на два года, и новых выборов.Действия военных вызвали массовое протестное движение, перешедшее после многомесячных уличных столкновений демонстрантов и полиции, в которых погибли более тысячи человек, к вооруженной борьбе против военного правительства. Оппозиция создала подпольное альтернативное Правительство национального единства, в которое вошли бывшие депутаты и функционеры НЛД и представители этнических политических сил, которое является вдохновителем протестных акций и вооруженной борьбы.
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в мире, мьянма
02:01 03.02.2022 (обновлено: 02:02 03.02.2022)
СБ ООН призвал освободить всех задержанных в Мьянме
СБ ООН призвал освободить всех задержанных в Мьянме, в том числе президента Мьинта
ООН, 3 фев – РИА Новости. СБ ООН отметил серьезные последствия введенного в Мьянме чрезвычайного положения и призвал освободить всех произвольно задержанных, в том числе бывшего госсоветника и Нобелевского лауреата Аун Сан Су Чжи и президента Вин Мьинта.
"Члены Совета безопасности выразили глубокую озабоченность в связи с введенным военными и продолжающимся с 1 февраля 2021 года в Мьянме
чрезвычайным положением и его серьезными последствиями. Они повторили свой призыв к освобождению всех произвольно задержанных, в том числе государственного советника Аун Сан Су Чжи
и президента Вин Мьинта", - говорится в заявлении СБ для прессы.
Мьянманские военные пришли к власти в стране 1 февраля 2021 года, использовав конституционный механизм передачи власти в чрезвычайной ситуации. Они обвинили бывшую правящую партию НЛД в подтасовке в свою пользу всеобщих выборов, которые прошли в Мьянме в ноябре 2020 года. Гражданские власти отказались принять к сведению результаты армейского расследования предполагаемых махинаций на выборах, как и начать собственное расследование. Военные арестовали 1 февраля гражданских лидеров страны, заведя на них ряд административных и уголовных дел, блокировали первое заседание первой сессии парламента нового созыва, избранного на ноябрьских выборах, а затем распустили национальную избирательную комиссию и создали новую, заявив, что власть снова перейдет к гражданскому правительству после окончания действия режима ЧП, который введен на два года, и новых выборов.
Действия военных вызвали массовое протестное движение, перешедшее после многомесячных уличных столкновений демонстрантов и полиции, в которых погибли более тысячи человек, к вооруженной борьбе против военного правительства. Оппозиция создала подпольное альтернативное Правительство национального единства, в которое вошли бывшие депутаты и функционеры НЛД и представители этнических политических сил, которое является вдохновителем протестных акций и вооруженной борьбы.