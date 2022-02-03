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"В самое сердце": Россию захотели отрезать от МВФ

"В самое сердце": Россию захотели отрезать от МВФ - РИА Новости, 03.02.2022

"В самое сердце": Россию захотели отрезать от МВФ

Соединенные Штаты и Евросоюз уже несколько лет угрожают отключить Россию от глобальной межбанковской связи. Но пока не решаются. Зато на повестке — "удар в... РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T08:00

2022-02-03T08:00

2022-02-03T09:09

экономика

россия

сша

мвф

санкции

украина

swift

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости, Наталья Дембинская. Соединенные Штаты и Евросоюз уже несколько лет угрожают отключить Россию от глобальной межбанковской связи. Но пока не решаются. Зато на повестке — "удар в самое сердце" российской финансовой системы. В том числе — мораторий на доступ к средствам Международного валютного фонда. Насколько это реально и можно ли обойтись без кредитов, разбиралось РИА Новости.С новыми силамиВ ожидании "военной агрессии" России на Украине Запад озвучивает все новые варианты "жесточайших" экономических санкций. Как пишет британская Financial Times, "на линии огня" окажутся крупнейшие кредитные организации: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Российский фонд прямых инвестиций и Альфа-банк.Вашингтон и Брюссель хотят "вырезать" Москву из международной финансовой системы, что не удалось "после аннексии Крыма в 2014-м", отмечает издание.Это серьезная угроза. Отключение от SWIFT действительно может привести к существенным сбоям в экспортно-импортных поставках.Однако есть альтернативы. В частности, китайская CIPS, защищенная от спецслужб США, позволяет рассчитываться в долларах, юанях и рублях с крупнейшими банками Китая. Или Система передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России: 335 участников из восьми стран.Пострадают самиМеждународной межбанковской системой SWIFT пользуются более 11 тысяч организаций в двух сотнях стран. Россия — в тройке крупнейших эксплуатантов, а отключением угрожают с 2014-го. Поводы разные — и Крым, и Донбасс, и дело Скрипалей, и ситуация с Алексеем Навальным. Сейчас — замерли в ожидании "военной агрессии" на Украине. Но дальше многолетних угроз дело не идет. Причины очевидны — пострадают торговые партнеры Москвы, европейский и американский бизнес."Это санкции, сравнимые с давлением на Кубу, Иран, Северную Корею, только масштаб противника и его влияния на мировую экономику значительно больше. Поэтому можно ждать определенных действий против госбанков и госдолга, но не более того", — отмечает Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами.Кредитор, а не должникЕще, по данным Financial Times, обсуждают ограничение доступа к средствам МВФ. Речь о специальных правах заимствования (SDR). Это международный резервный актив, созданный в 1969-м.Сейчас распределено в общей сложности 660,7 миллиарда SDR (примерно 943 миллиарда долларов). Их стоимость определяется ежедневно на основе рыночного курса основных валют — доллара США, евро, китайского юаня, японской иены и фунта стерлингов.Надо сказать, что вся эта инициатива выглядит достаточно странно, особенно если учесть, что от МВФ Россия практически не зависит.В августе 2021-го в рамках антикризисного распределения средств Москва получила от фонда 18 миллиардов долларов и добавила к золотовалютным резервам, которые по состоянию на 21 января составляют 639,6 миллиарда.В отличие от кредитов МВФ, финансирование в виде SDR не подразумевает никаких условий и обязательств — его не требуется возвращать. Санкционные риски тоже минимальны.Запрет на операции с SDR абсолютно не критичен, соглашается Виталий Манжос, старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго-Капитал". Однако подобный шаг стал бы демонстративным ущемлением прав России на международной арене. После этого многие иные санкции воспринимались бы как допустимые.При помощи SDR можно получить финансирование от МВФ, но в деньгах международного кредитора Россия давно не нуждается. С 2000-го Москва ни разу не обращалась к фонду. А в январе 2005-го погасила всю задолженность и уже давно сама выступает кредитором МВФ.Доцент департамента менеджмента и инноваций Финансового университета при правительстве России Михаил Хачатурян добавляет: такое решение было бы достаточно проблематичным с правовой точки зрения. Подобные санкции не упоминаются в руководящих документах МВФ, и внести их оперативно вряд ли реально. Учитывая, что Россия — чистый кредитор, это скорее нанесет непоправимый урон имиджу самой организации, чем повлияет на отечественную экономику.

https://radiosputnik.ria.ru/20220129/germaniya-1770150166.html

https://ria.ru/20210823/mvf-1746877189.html

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экономика, россия, сша, мвф, санкции, украина, swift