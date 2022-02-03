https://ria.ru/20220203/moskva-1770881092.html

Мэр прокомментировал признание Москвы лучшим мегаполисом по качеству жизни

Мэр прокомментировал признание Москвы лучшим мегаполисом по качеству жизни - РИА Новости, 03.02.2022

Мэр прокомментировал признание Москвы лучшим мегаполисом по качеству жизни

Признание Москвы лучшим мегаполисом мира по показателям "развитие инфраструктуры" и "качество жизни" от ООН станет аргументом в конкурентной борьбе за... РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T15:19

2022-02-03T15:19

2022-02-03T17:51

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Признание Москвы лучшим мегаполисом мира по показателям "развитие инфраструктуры" и "качество жизни" от ООН станет аргументом в конкурентной борьбе за проведение "ЭКСПО-2030", сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.Ранее ООН признала Москву лучшим мегаполисом мира по показателям "развитие инфраструктуры" и "качество жизни". Предварительный вариант рейтинга под названием "Индекс процветания городов" опубликован в рамках программы ООН-Хабитат. В нем Москва занимает первое место по показателю развития инфраструктуры с баллом 83,2, тогда как у британской столицы Лондона 75,9, а у Парижа - 76,3. Также первое место у столицы России в рамках показателя качества жизни - 68,3 против 61,59 у Лондона и 57,16 у Парижа. В целом в глобальном рейтинге Москва находится на третьем месте из 29 мегаполисов мира, на первом - Сингапур, а второе место получил канадский Торонто. В рамках этого рейтинга также учитывались параметры "равенство и интеграция в жизнь общества", "продуктивность экономики", "экологическая устойчивость" и "городское управление и законодательство"."Возможно, полученные результаты вызовут некоторое удивление и даже недоверие у части экспертов. Но, в действительности, мы настолько привыкли пользоваться благами нашего города, что часто не отдаем себе отчет, какого уровня развития удалось достичь Москве за последние годы. Признание нашего города мировым лидером в качестве жизни и развитии инфраструктуры – это справедливая оценка огромных позитивных перемен, происходящих в Москве", - сообщил Собянин.По его словам, индекс ООН-Хабитат не дает Москве никаких формальных преимуществ, но помогает разрушать сложившиеся стереотипы и доказывает, что город находится на правильном пути.Он также добавил, что в отличие от многих городских рейтингов и частных оценок эксперты ООН-Хабитат поставили своей целью создать универсальный индекс достижений мировых городов, в основе которого лежит идея процветания – высокого качества жизни и равных возможностей для всех горожан в гармонии с окружающей природой."Принятый ООН-Хабитат подход к измерению качества городской жизни нам очень близок и понятен. Потому что в центре программы развития Москвы лежат интересы и потребности всех жителей города. Когда мы развиваем городской транспорт, то ставим целью обеспечить комфорт, скорость и безопасность поездок для всех москвичей. Когда реализуем программу создания качественной городской среды, то она охватывает не только центр, но и все жилые районы. Когда улучшаем образование и здравоохранение, то стремимся сделать это в каждой школе и поликлинике. И так во всех сферах жизни нашего города", - сообщил Собянин.

https://ria.ru/20220126/ekspo-1769605365.html

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общество, россия, москва, оон, сергей собянин, новости - туризм