https://ria.ru/20220203/moskva-1770787084.html

В Москве продлили "желтый" уровень погодной опасности из-за гололедицы

В Москве продлили "желтый" уровень погодной опасности из-за гололедицы - РИА Новости, 03.02.2022

В Москве продлили "желтый" уровень погодной опасности из-за гололедицы

Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте... РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T08:06

2022-02-03T08:06

2022-02-03T08:06

общество

московская область (подмосковье)

москва

погода

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.Ранее предупреждение о гололедице действовало до 12.00 3 февраля."Желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.Предупреждение о гололедице в Москве и Подмосковье действует до 23.00 4 февраля.

https://realty.ria.ru/20220131/sneg-1769977848.html

московская область (подмосковье)

москва

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общество, московская область (подмосковье), москва, погода