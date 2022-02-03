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В Москве продлили "желтый" уровень погодной опасности из-за гололедицы
В Москве продлили "желтый" уровень погодной опасности из-за гололедицы - РИА Новости, 03.02.2022
В Москве продлили "желтый" уровень погодной опасности из-за гололедицы
Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте... РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T08:06
2022-02-03T08:06
2022-02-03T08:06
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погода
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.Ранее предупреждение о гололедице действовало до 12.00 3 февраля."Желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.Предупреждение о гололедице в Москве и Подмосковье действует до 23.00 4 февраля.
https://realty.ria.ru/20220131/sneg-1769977848.html
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общество, московская область (подмосковье), москва, погода
В Москве продлили "желтый" уровень погодной опасности из-за гололедицы
В Москве и Подмосковье продлили "желтый" уровень погодной опасности из-за гололедицы