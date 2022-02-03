https://ria.ru/20220203/moshenniki-1770931051.html

В ЦБ придумали, как защититься от мошенников, убеждающих набирать кредиты

В ЦБ придумали, как защититься от мошенников, убеждающих набирать кредиты - РИА Новости, 03.02.2022

В ЦБ придумали, как защититься от мошенников, убеждающих набирать кредиты

Банк России предложил значительно ускорить обмен между банками и бюро кредитных историй информацией об оформленных кредитах клиента, чтобы защитить его от... РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T18:09

2022-02-03T18:09

2022-02-03T18:09

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

мгту "станкин"

мошенники

мошенничество

банки

кредит

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Банк России предложил значительно ускорить обмен между банками и бюро кредитных историй информацией об оформленных кредитах клиента, чтобы защитить его от мошенников, убеждающих взять несколько займов и перечислить эти деньги им, заявил первый заместитель директора департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев.В России распространена схема, когда мошенники убеждают своих жертв оформить на себя несколько кредитов, а потом перевести все эти средства им. Так, в прошлом году профессор МГТУ "Станкин" чуть более чем за неделю набрала кредитов на 7,3 миллиона рублей и перечислила все деньги аферистам."Нам нужно добиваться того, чтобы информация о полученном кредите формировалась и отправлялась в бюро кредитных историй в момент, когда идет зачисление денег на счет получателя кредита. Чтобы, придя в следующий банк, он уже не смог получить дополнительный кредит, потому что его долговая нагрузка будет явно превышена", - сказал Сычев журналистам в кулуарах "Инфофорума".По его словам, в настоящее время срок обмен данными с БКИ доходит до недели.Сейчас озвученная инициатива прошла определенное обсуждение и находится в отработке внутри ЦБ.По данным регулятора, ежегодно от мошенников страдают сотни тысяч россиян. В подавляющем большинстве случаев преступники связываются со своими жертвами по телефону и используют методы социальной инженерии.

https://ria.ru/20220131/videokarta-1770343883.html

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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), мгту "станкин", мошенники, мошенничество, банки, кредит