https://ria.ru/20220203/modernizatsiya-1770857153.html

Коллектор и диспетчерский пункт "Академика Сахарова" модернизируют в Москве

Коллектор и диспетчерский пункт "Академика Сахарова" модернизируют в Москве - РИА Новости, 03.02.2022

Коллектор и диспетчерский пункт "Академика Сахарова" модернизируют в Москве

Коллектор и диспетчерский пункт "Академика Сахарова" модернизируют в Москве, сообщается на официальном сайте мэра столицы. РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T13:40

2022-02-03T13:40

2022-02-03T13:40

москва сегодня: мегаполис для жизни

москоллектор

цао

петр бирюков

городское хозяйство москвы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/03/1770855701_0:0:1422:800_1920x0_80_0_0_0a8bed3135e6528c4dbcfdb02b736296.jpg

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Коллектор и диспетчерский пункт "Академика Сахарова" модернизируют в Москве, сообщается на официальном сайте мэра столицы."В ЦАО стартовали работы по модернизации коллектора и диспетчерского пункта "Академика Сахарова". Комплекс обеспечивает электроснабжением, услугами связи, теплом и водой свыше 48 тысяч жителей Красносельского района", - говорится в сообщении.Отмечается, что модернизация позволит продлить срок эксплуатации коллектора на несколько десятков лет, что гарантирует надежное снабжение потребителей необходимыми энергоресурсами.По его словам, существующие кабельные металлоконструкции заменят на новые, изготовленные с применением современного метода термодиффузионного оцинкования. Это значительно усилит защиту от коррозии и увеличит срок эксплуатации.Модернизация также затронет насосные станции, вентиляционное оборудование, рабочее и аварийное освещение.Коллектор "Академика Сахарова" был введен в эксплуатацию в 1955 году, его общая длина составляет более 2350 погонных метров.Как ранее рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков, в этом году запланированы работы по ремонту, реконструкции и модернизации 15 коммуникационных коллекторов общей протяженностью более 31 километра.

https://realty.ria.ru/20220114/mosgaz-1767780769.html

https://realty.ria.ru/20211203/kollektor-1761996156.html

цао

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москоллектор, цао, петр бирюков, городское хозяйство москвы