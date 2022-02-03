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Коллектор и диспетчерский пункт "Академика Сахарова" модернизируют в Москве
Коллектор и диспетчерский пункт "Академика Сахарова" модернизируют в Москве - РИА Новости, 03.02.2022
Коллектор и диспетчерский пункт "Академика Сахарова" модернизируют в Москве
Коллектор и диспетчерский пункт "Академика Сахарова" модернизируют в Москве, сообщается на официальном сайте мэра столицы. РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T13:40
2022-02-03T13:40
2022-02-03T13:40
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петр бирюков
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Коллектор и диспетчерский пункт "Академика Сахарова" модернизируют в Москве, сообщается на официальном сайте мэра столицы."В ЦАО стартовали работы по модернизации коллектора и диспетчерского пункта "Академика Сахарова". Комплекс обеспечивает электроснабжением, услугами связи, теплом и водой свыше 48 тысяч жителей Красносельского района", - говорится в сообщении.Отмечается, что модернизация позволит продлить срок эксплуатации коллектора на несколько десятков лет, что гарантирует надежное снабжение потребителей необходимыми энергоресурсами.По его словам, существующие кабельные металлоконструкции заменят на новые, изготовленные с применением современного метода термодиффузионного оцинкования. Это значительно усилит защиту от коррозии и увеличит срок эксплуатации.Модернизация также затронет насосные станции, вентиляционное оборудование, рабочее и аварийное освещение.Коллектор "Академика Сахарова" был введен в эксплуатацию в 1955 году, его общая длина составляет более 2350 погонных метров.Как ранее рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков, в этом году запланированы работы по ремонту, реконструкции и модернизации 15 коммуникационных коллекторов общей протяженностью более 31 километра.
https://realty.ria.ru/20220114/mosgaz-1767780769.html
https://realty.ria.ru/20211203/kollektor-1761996156.html
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москоллектор, цао, петр бирюков, городское хозяйство москвы
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Коллектор и диспетчерский пункт "Академика Сахарова" модернизируют в Москве, сообщается на официальном сайте мэра столицы.
"В ЦАО стартовали работы по модернизации коллектора и диспетчерского пункта "Академика Сахарова". Комплекс обеспечивает электроснабжением, услугами связи, теплом и водой свыше 48 тысяч жителей Красносельского района", - говорится в сообщении.
Отмечается, что модернизация позволит продлить срок эксплуатации коллектора на несколько десятков лет, что гарантирует надежное снабжение потребителей необходимыми энергоресурсами.
"Будут выполнены работы по восстановлению несущей способности строительных конструкций. Специалисты АО "Москоллектор" восстановят водонепроницаемость и гидроизоляцию стыков плит перекрытий и стеновых панелей, проведут герметизацию кабельных и трубных вводов и работы по усилению строительных конструкций коллектора, при необходимости восстановят разрушенный слой бетона", - приводятся в сообщении слова руководителя столичного Департамента жилищно-коммунального хозяйства Вячеслава Торсунова.
По его словам, существующие кабельные металлоконструкции заменят на новые, изготовленные с применением современного метода термодиффузионного оцинкования. Это значительно усилит защиту от коррозии и увеличит срок эксплуатации.
Модернизация также затронет насосные станции, вентиляционное оборудование, рабочее и аварийное освещение.
"Для обеспечения своевременного реагирования на нештатные ситуации специалисты заменят системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией, датчики контроля температуры и затопления, а также волоконно-оптическую связь в коллекторе и диспетчерском пункте", - говорится в сообщении.
Коллектор "Академика Сахарова" был введен в эксплуатацию в 1955 году, его общая длина составляет более 2350 погонных метров.
Как ранее рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков, в этом году запланированы работы по ремонту, реконструкции и модернизации 15 коммуникационных коллекторов общей протяженностью более 31 километра.