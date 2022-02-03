https://ria.ru/20220203/mekhanizmy-1770776133.html
Путин: Россия и Китай формируют механизмы для нивелирования влияния санкций
Путин: Россия и Китай формируют механизмы для нивелирования влияния санкций - РИА Новости, 03.02.2022
Путин: Россия и Китай формируют механизмы для нивелирования влияния санкций
РФ и Китай расширяют практику расчетов в национальных валютах, формируют механизмы для нивелирования негативного влияния санкций, отметил президент России... РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T03:29
2022-02-03T03:29
2022-02-03T03:29
россия
китай
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1b/1603086346_0:1:3072:1729_1920x0_80_0_0_f640697ca5c33a411290b710661b851e.jpg
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. РФ и Китай расширяют практику расчетов в национальных валютах, формируют механизмы для нивелирования негативного влияния санкций, отметил президент России Владимир Путин.На сайте Кремля опубликована статья Путина для китайского информационного агентства "Синьхуа"."Последовательно расширяем практику расчетов в национальных валютах, формируем механизмы, позволяющие нивелировать негативное влияние односторонних санкций. Важной вехой в этой работе стало подписание в 2019 году Соглашения между правительствами России и КНР о расчетах и платежах", - отметил российский лидер.
https://ria.ru/20220203/preodolenie-1770775989.html
россия
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1b/1603086346_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_91dc099dfd43a28021ac4fe9eb2f1cb2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, в мире
Путин: Россия и Китай формируют механизмы для нивелирования влияния санкций
Президент Путин: Россия и Китай формируют механизмы для нивелирования влияния санкций