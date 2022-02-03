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Путин: Россия и Китай формируют механизмы для нивелирования влияния санкций

Путин: Россия и Китай формируют механизмы для нивелирования влияния санкций - РИА Новости, 03.02.2022

Путин: Россия и Китай формируют механизмы для нивелирования влияния санкций

РФ и Китай расширяют практику расчетов в национальных валютах, формируют механизмы для нивелирования негативного влияния санкций, отметил президент России... РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T03:29

2022-02-03T03:29

2022-02-03T03:29

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. РФ и Китай расширяют практику расчетов в национальных валютах, формируют механизмы для нивелирования негативного влияния санкций, отметил президент России Владимир Путин.На сайте Кремля опубликована статья Путина для китайского информационного агентства "Синьхуа"."Последовательно расширяем практику расчетов в национальных валютах, формируем механизмы, позволяющие нивелировать негативное влияние односторонних санкций. Важной вехой в этой работе стало подписание в 2019 году Соглашения между правительствами России и КНР о расчетах и платежах", - отметил российский лидер.

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