https://ria.ru/20220203/lizaalert-1770777535.html

"ЛизаАлерт": в России ежегодно пропадают около 180 тысяч человек

"ЛизаАлерт": в России ежегодно пропадают около 180 тысяч человек - РИА Новости, 03.02.2022

"ЛизаАлерт": в России ежегодно пропадают около 180 тысяч человек

Ежегодно по всей России пропадают примерно 180 тысяч человек, из них 20 тысяч человек не находят, ищут чаще мужчин, чем женщин, а самые сложные случаи связаны с РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T04:08

2022-02-03T04:08

2022-02-03T04:09

россия

общество

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Ежегодно по всей России пропадают примерно 180 тысяч человек, из них 20 тысяч человек не находят, ищут чаще мужчин, чем женщин, а самые сложные случаи связаны с поиском пожилых людей, рассказал РИА Новости координатор поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт", депутат Госдумы Олег Леонов.3 февраля в ряде стран отмечают день пропавших без вести людей."Проблема пропажи людей значимая. Ежегодно по всей России пропадают примерно 180 тысяч человек - это почти все население города Норильска, из них 20 тысяч человек - примерно равно населению подмосковного Пущино - не находятся никогда. В "ЛизаАлерт" поступает около 25% всех заявок. Кроме этого, с каждым годом в наш отряд обращаются все чаще за счет того, что мы развиваемся в регионах, и о нас стали узнавать больше людей", - рассказал Леонов.Чаще пропадаютПо его данным, в 2021 году в "ЛизаАлерт" поступило 42 727 заявок о пропаже людей, из них 31 603 человека найдены живыми, 3 131 человек были обнаружены погибшими, 1 655 человек не смогли найти. В 2020 году в отряд поступило 31 985 заявок на поиск пропавших, 23 426 человек нашли живыми, 2 994 человека из пропавших погибли до обнаружения, 979 не найдены.Леонов рассказал, что мужчины пропадают чаще женщин, а заявок в городах больше, чем в природной среде - около 80% людей пропадают в городской среде."В зависимости от года, пик приходится на июль-сентябрь, потому что городские пропажи - они более-менее равномерны по месяцам и там нет пиков, но есть громадные пики, связанные с тем, когда в лесах появляются грибы, и тогда в лесах пропадает огромное количество людей. Соответственно, пик пропаж по году совпадает с тем месяцем, когда в лесах наибольшее количество грибов: июль, август, а иногда и сентябрь. Например, в 2020 году больше всего пропаж зафиксировано в июле, в 2021 году это был сентябрь", - отметил он.Самая опасная категорияТакже, по статистике "ЛизаАлерт", чаще всего пропадают люди среднего возраста, но самой опасной категорией считаются люди старше 65 лет."В 2021 году больше всего заявок поступило на поиск людей 18-64 лет, чаще пропадают мужчины в возрасте 25-45 лет, но самая значимая и опасная категория - это люди старше 65 лет, на эту категорию приходится 8,7 тысячи человек. На поиск детей поступило 8,5 тысячи заявок", - рассказал Леонов.По словам координатора, тяжелее искать пропавших пожилых людей, чем детей, поиски осложняет и дезориентированность пожилых, которые чаще всего пропадают из-за деменции."Потерявшихся в городе детей как раз искать чуть проще, поскольку на маленьких детей без родителей на улице обращают больше внимания, а вот пожилых сложнее, потому что одиноко идущая в толпе бабушка никак не отличается и ни у кого не возникнет вопросов, куда и зачем она идет. Более того, если она скажет, к примеру, что едет в Одессу, где она родилась, найдутся люди, которые захотят помочь ей и подвезти ближе к Одессе, чем только усложнят поиск, потому что бабушка выйдет из зоны пропажи, где мы ее ищем и уедет в непонятном направлении на любое расстояние", - рассказал Леонов.В таких случаях поисковики запрашивают у родных ряд данных, так как пожилые люди могут тяготеть к местам, где работали 30-40 лет назад, где жили раньше и так далее."Но в целом дезориентированный человек перемещается непредсказуемым образом, поэтому искать их сложно", - отметил Леонов.Кроме того, часто поиски осложняют погодные условия, по словам Леонова, зимой на поиски в природной среде бросаются все силы и важен каждый час."Зимой должна быть быстрая скорость реакции. Когда пропадает человек в природной среде, то мы бросаем все силы на поиски, потому что счет идёт на часы, возможны обморожения, если вовремя не найти человека, или человек может вообще замерзнуть. При поступлении заявки на поиск зимой в природной среде мы используем все свои технические ресурсы, беспилотную и обычную авиацию, вездеходы, снегоходы и, конечно же, пеших добровольцев", - пояснил Леонов.Летом заявок о пропаже больше, но и рисков меньше, отмечает он."Летом ночи теплые, и человек может не только ночь продержаться в лесу, но и несколько дней. Поэтому летом мы практически "живём" в лесах. Например, в горячее летнее время нам поступают около 300 заявок в день, из них 200 приходится на все регионы, где представлен отряд, а 100 - на Московский регион", - добавил Леонов.Что делать, если пропал человекПо его данным, общее число добровольцев в "ЛизаАлерт" составляет около 30 тысяч. Присоединиться к отряду может каждый старше 18 лет. Если пропал человек, то сразу нужно звонить на номер 112 и заявить в полицию."Если человек уже пропал, то нужно сразу позвонить на 112 и проконтролировать, чтобы поступило заявление в полицию. И, конечно же, позвонить к нам на горячую линию 8(800)700-5452. Мы начинаем поиски только при наличии заявления в полицию, исключением могут быть случаи, когда человек сам позвонил и сообщил, что потерялся", - сказал Леонов.Также поисковики советуют незамедлительно обратиться к специалистам, а не полагаться на помощь знакомых или самого пропавшего или названивать потерявшемуся, если он на связи."Если человек потерялся, не надо ждать, что он сам вернется или прибегать к помощи знакомых, потому что любое промедление, даже на полчаса, может ухудшить положение человека, за это время он может перемещаться по лесу и уйти наоборот подальше от точки входа, это усложнит поиск. Поэтому время дорого, если человек пропал, надо сообщать сразу. Во-вторых, если человек на связи, то ни в коем случае не надо ему звонить, потому что вы потратите заряд телефона, ничего толкового вы ему не скажете и он вам не расскажет", - рекомендовал Леонов.

https://ria.ru/20210907/pedofiliya-1749043643.html

https://ria.ru/20220126/rebenok-1769572877.html

https://ria.ru/20201223/problema-1590538177.html

https://ria.ru/20210203/spasateli-1595937077.html

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