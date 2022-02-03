https://ria.ru/20220203/likvidatsiya-1770973237.html

США несколько месяцев готовили операцию против главаря ИГ*, заявил Пентагон

США несколько месяцев готовили операцию против главаря ИГ*, заявил Пентагон - РИА Новости, 03.02.2022

США несколько месяцев готовили операцию против главаря ИГ*, заявил Пентагон

Американские военные несколько месяцев готовились к ликвидации на северо-западе Сирии главаря террористической организации ИГ* (запрещена в России) Абу Ибрагима РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T22:26

2022-02-03T22:26

2022-02-03T22:52

война в сирии

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ВАШИНГТОН, 3 фев – РИА Новости. Американские военные несколько месяцев готовились к ликвидации на северо-западе Сирии главаря террористической организации ИГ* (запрещена в России) Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курейши и провели десятки "репетиций", сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби."Планирование заняло месяцы, несколько месяцев. Оно включало реальные физические репетиции - десятки в исполнении сил специальных операций", - сказал Кирби на брифинге для журналистов.Ночной рейд завершился тем, что аль-Курейши подорвал себя. Вместе с ним, по словам Кирби, погибли по меньшей мере трое боевиков и трое мирных жителей. Потерь со стороны американских войск не было.Операцию по ликвидации главаря запрещённой в РФ террористической организации ИГ* в Сирии Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курейши проводили только силы США, заявил на брифинге официальный представитель Пентагона Джон Кирби."Это была операция США, поведенная только силами США", - сказал Кирби.В четверг президент США Джо Байден объявил, что минувшей ночью вооруженные силы страны провели контртеррористическую операцию на северо-западе Сирии, в результате которой был уничтожен один из главарей ИГ* – аль-Курейши. Считается, что этот боевик был наиболее высокопоставленным членом ИГ* после смерти бывшего лидера Абу Бакра аль-Багдади.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20220203/ssha-1770965292.html

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