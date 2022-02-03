https://ria.ru/20220203/likvidatsiya-1770952697.html

В Белом доме прокомментировали ликвидацию одного из лидеров ИГ*

В Белом доме прокомментировали ликвидацию одного из лидеров ИГ* - РИА Новости, 03.02.2022

В Белом доме прокомментировали ликвидацию одного из лидеров ИГ*

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки назвала "катастрофическим" ударом по ИГ* (террористическая организация, запрещена в РФ) ликвидацию в Сирии одного из... РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T20:08

2022-02-03T20:08

2022-02-03T23:10

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ВАШИНГТОН, 3 фев – РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки назвала "катастрофическим" ударом по ИГ* (террористическая организация, запрещена в РФ) ликвидацию в Сирии одного из лидеров террористической организации ИГ* (запрещена в России) Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курейши."Гибель (аль-Курейши - ред) является катастрофическим ударом по ИГИЛ*", - сказала Псаки.При этом она не ответила, координировались ли США при проведении операции по устранению с Россией. "Мне надо будет уточнить информацию о координации", - отметила она.По ее словам, устранение одного из главарей ИГ* демонстрирует, что США будут устранять террористические угрозы независимо от того, где они скрываются."Операция, прошедшая накануне вечером, убрала с поля боя основного лидера террористов и дает четко понять, что мы будем привлекать к ответу всех, кто стремится нанести вред американцам - дома или по всему миру", - указала она.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20220203/ssha-1770965292.html

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в мире, сша, исламское государство, россия