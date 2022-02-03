https://ria.ru/20220203/lenkom-1770845025.html
Бастрыкин заинтересовался скандалом вокруг закупок в "Ленкоме"
Бастрыкин заинтересовался скандалом вокруг закупок в "Ленкоме" - РИА Новости, 03.02.2022
Бастрыкин заинтересовался скандалом вокруг закупок в "Ленкоме"
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки информации о нарушениях при госзакупках в московском театре... РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T13:02
2022-02-03T13:02
2022-02-03T13:02
культура
новости культуры
марк варшавер
следственный комитет россии (ск рф)
ленком
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки информации о нарушениях при госзакупках в московском театре "Ленком", сообщается на сайте СК РФ.Ранее Следственный комитет сообщил, что решил рассмотреть обращение журналиста, касающееся, предположительно, махинаций при госзакупках в прославленном театре."Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления СК РФ по Москве А.А. Стрижову доложить о результатах проверки и принятом решении по итогам рассмотрения обращения журналиста, касающегося возможных попыток неправомерного завладения имуществом", - говорится в релизе.Директор театра Марк Варшавер в беседе с РИА Новости ранее выразил уверенность, что "никаких противоправных действий театр не совершал". По его словам, он "ни секунды не сомневается, что все будет в порядке", но театр в любом случае "открыт для проверок".
https://ria.ru/20220203/teatr-1770718309.html
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новости культуры, марк варшавер, следственный комитет россии (ск рф), ленком
Бастрыкин заинтересовался скандалом вокруг закупок в "Ленкоме"
Скандал вокруг закупок в "Ленкоме" заинтересовал Бастрыкина
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки информации о нарушениях при госзакупках в московском театре "Ленком", сообщается на сайте СК РФ.
Ранее Следственный комитет сообщил, что решил рассмотреть обращение журналиста, касающееся, предположительно, махинаций при госзакупках в прославленном театре.
"Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления СК РФ по Москве А.А. Стрижову доложить о результатах проверки и принятом решении по итогам рассмотрения обращения журналиста, касающегося возможных попыток неправомерного завладения имуществом", - говорится в релизе.
Директор театра Марк Варшавер в беседе с РИА Новости ранее выразил уверенность, что "никаких противоправных действий театр не совершал". По его словам, он "ни секунды не сомневается, что все будет в порядке", но театр в любом случае "открыт для проверок".