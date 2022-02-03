https://ria.ru/20220203/lavrov-1770921420.html

Лавров назвал 2022 год своим

Лавров назвал 2022 год своим - РИА Новости, 03.02.2022

Лавров назвал 2022 год своим

Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что нынешний год Тигра по лунному календарю - его год. РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T17:33

2022-02-03T17:33

2022-02-03T18:25

в мире

пекин

сергей лавров

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ПЕКИН, 3 фев-РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что нынешний год Тигра по лунному календарю - его год.Открывая встречу с главой китайского МИД Ван И, Лавров поблагодарил его за приглашение "посетить Пекин именно в этот особенный момент, везде ощущается праздничная атмосфера по случаю наступления года Тигра по лунному календарю… ""Мы приехали к нашим друзьям по этому случаю. Мне это особенно приятно потому, что год Тигра это мой год и я рад возможности увидится ещё раз с вами лично",- указал он.Высказываясь по двусторонним отношениям, Лавров отметил беспрецедентный уровень взаимодействия.Говоря о предстоящей зимней Олимпиаде, российский министр выразил уверенность в том, что они станут для всего мирового сообщества наглядной демонстрацией способности Пекина организовывать и проводить крупнейшие мероприятия.

https://ria.ru/20220201/novyygod-1770306644.html

пекин

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в мире, пекин, сергей лавров