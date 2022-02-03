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Лавров назвал 2022 год своим
Лавров назвал 2022 год своим - РИА Новости, 03.02.2022
Лавров назвал 2022 год своим
Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что нынешний год Тигра по лунному календарю - его год. РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T17:33
2022-02-03T18:25
в мире
пекин
сергей лавров
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ПЕКИН, 3 фев-РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что нынешний год Тигра по лунному календарю - его год.Открывая встречу с главой китайского МИД Ван И, Лавров поблагодарил его за приглашение "посетить Пекин именно в этот особенный момент, везде ощущается праздничная атмосфера по случаю наступления года Тигра по лунному календарю… ""Мы приехали к нашим друзьям по этому случаю. Мне это особенно приятно потому, что год Тигра это мой год и я рад возможности увидится ещё раз с вами лично",- указал он.Высказываясь по двусторонним отношениям, Лавров отметил беспрецедентный уровень взаимодействия.Говоря о предстоящей зимней Олимпиаде, российский министр выразил уверенность в том, что они станут для всего мирового сообщества наглядной демонстрацией способности Пекина организовывать и проводить крупнейшие мероприятия.
https://ria.ru/20220201/novyygod-1770306644.html
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в мире, пекин, сергей лавров
17:33 03.02.2022 (обновлено: 18:25 03.02.2022)
 
Лавров назвал 2022 год своим

Глава МИД Лавров назвал 2022 год своим

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 3 фев-РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что нынешний год Тигра по лунному календарю - его год.
Открывая встречу с главой китайского МИД Ван И, Лавров поблагодарил его за приглашение "посетить Пекин именно в этот особенный момент, везде ощущается праздничная атмосфера по случаю наступления года Тигра по лунному календарю… "
"Мы приехали к нашим друзьям по этому случаю. Мне это особенно приятно потому, что год Тигра это мой год и я рад возможности увидится ещё раз с вами лично",- указал он.
Высказываясь по двусторонним отношениям, Лавров отметил беспрецедентный уровень взаимодействия.
Говоря о предстоящей зимней Олимпиаде, российский министр выразил уверенность в том, что они станут для всего мирового сообщества наглядной демонстрацией способности Пекина организовывать и проводить крупнейшие мероприятия.
Танцовщица в костюме дракона в китайском квартале во время празднования Лунного Нового года в Бангкоке - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
1 февраля, 08:00Туризм
Драконы, соль и поклоны солнцу: как встречают год Тигра от Китая до России
 
В миреПекинСергей Лавров
 
 
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