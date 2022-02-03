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Лавров провел переговоры с главой МИД Китая Ван И
Лавров провел переговоры с главой МИД Китая Ван И - РИА Новости, 03.02.2022
Лавров провел переговоры с главой МИД Китая Ван И
Главы МИД РФ и КНР на переговорах в Пекине обсудили ситуацию на Украине, в Афганистане, а также другие международные и региональные вопросы, сообщило в четверг... РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T16:39
2022-02-03T16:39
2022-02-03T17:04
в мире
сергей лавров
ван и (политик)
корейский полуостров
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ПЕКИН, 3 фев - РИА Новости. Главы МИД РФ и КНР на переговорах в Пекине обсудили ситуацию на Украине, в Афганистане, а также другие международные и региональные вопросы, сообщило в четверг внешнеполитическое ведомство Китая."Стороны согласовали свои позиции по различным международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес, в том числе по ситуации на Украине, в Афганистане, на Корейском полуострове, а также по сотрудничеству в рамках БРИКС", - говорится в сообщении.Отмечается, что по итогам переговоров стороны подписали документ о сотрудничестве между министерствами иностранных дел двух стран.
https://ria.ru/20220203/partnerstvo-1770773900.html
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в мире, сергей лавров, ван и (политик), корейский полуостров, афганистан, украина, брикс
16:39 03.02.2022 (обновлено: 17:04 03.02.2022)
Лавров провел переговоры с главой МИД Китая Ван И
Лавров обсудил с главой МИД Китая Ван И ситуацию на Украине и на Корейском полуострове