https://ria.ru/20220203/lavrov-1770904009.html

Лавров провел переговоры с главой МИД Китая Ван И

Лавров провел переговоры с главой МИД Китая Ван И - РИА Новости, 03.02.2022

Лавров провел переговоры с главой МИД Китая Ван И

Главы МИД РФ и КНР на переговорах в Пекине обсудили ситуацию на Украине, в Афганистане, а также другие международные и региональные вопросы, сообщило в четверг... РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T16:39

2022-02-03T16:39

2022-02-03T17:04

в мире

сергей лавров

ван и (политик)

корейский полуостров

афганистан

украина

брикс

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ПЕКИН, 3 фев - РИА Новости. Главы МИД РФ и КНР на переговорах в Пекине обсудили ситуацию на Украине, в Афганистане, а также другие международные и региональные вопросы, сообщило в четверг внешнеполитическое ведомство Китая."Стороны согласовали свои позиции по различным международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес, в том числе по ситуации на Украине, в Афганистане, на Корейском полуострове, а также по сотрудничеству в рамках БРИКС", - говорится в сообщении.Отмечается, что по итогам переговоров стороны подписали документ о сотрудничестве между министерствами иностранных дел двух стран.

https://ria.ru/20220203/partnerstvo-1770773900.html

корейский полуостров

афганистан

украина

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в мире, сергей лавров, ван и (политик), корейский полуостров, афганистан, украина, брикс