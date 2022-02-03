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Официальный курс евро на пятницу вырос на 28 копеек
Официальный курс евро на пятницу вырос на 28 копеек - РИА Новости, 03.02.2022
Официальный курс евро на пятницу вырос на 28 копеек
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 27,84 копейки - до 86,561 рубля, курс доллара - на 16,52 копейки, до 76,6501 рубля,... РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T14:08
2022-02-03T14:08
2022-02-03T14:08
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 27,84 копейки - до 86,561 рубля, курс доллара - на 16,52 копейки, до 76,6501 рубля, следует из данных Банка России.Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, выросла на 21,61 копейки, составив 81,11 рубля.
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динамика курсов валют, россия, центральный банк рф (цб рф), экономика, евро, доллар, рубль
Официальный курс евро на пятницу вырос на 28 копеек
Официальный курс евро на пятницу вырос на 27,84 копейки, до 86,56 рубля