12:22 03.02.2022 (обновлено: 12:23 03.02.2022)
Посол России в Японии ответил на критику американского коллеги из-за Курил
Посол в Японии Галузин: Москва не признает территориальные притязания Токио на Курилы
© Фото предоставлено посольством Российской Федерации в ЯпонииПосол Российской Федерации в Японии Михаил Галузин
© Фото предоставлено посольством Российской Федерации в Японии
Посол Российской Федерации в Японии Михаил Галузин. Архивное фото
ТОКИО, 3 фев – РИА Новости. Новый посол США в Японии Рам Эмануэль обрушился с критикой на российского коллегу Михаила Галузина за то, что тот якобы выбрал "худшее время" для упоминания темы Курил в свете приближающегося Дня Северных территорий, как японцы называют южные острова Курильской гряды. На это посол России в Японии заявил, что "время правильное", и предположил, что американский дипломат может быть еще не в курсе российской позиции по вопросу Курил.
Накануне посол России в Японии Михаил Галузин в ходе пресс-конференции в клубе иностранных журналистов в Токио отметил, что Москва никогда не вела переговоров с Токио по вопросу принадлежности островов.
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"Время, которое выбрал посол РФ (в Японии), чтобы застращивать Японию, не могло быть хуже, отсутствует самоосознание того, что в следующий понедельник отмечается День Северных территорий (как в Японии называют южные острова Курильской гряды). Правила и уважение имеют значение", - написал американский посол в Японии в Twitter.
В ответ на критику Галузин ответил, что "время выбрано верно".
"Для сведения тем, кто может еще быть не в курсе российской позиции: Россия не признает незаконные территориальные притязания в отношении на наши южные Курильские острова и, следовательно, и какие-либо "празднества", к ним относящиеся", - говорится в сообщении на странице посольства РФ в Японии в Twitter от лица российского дипломата.
Галузин также подчеркнул, что "значение имеют надлежащее международное право (а не самопридуманные так называемые "правила") и уважение договоренностей союзных государств".
"Запугивание – это разговоры о санкциях и "решительных действиях" против России вместо дипломатии. Но оно абсолютно бессмысленно, впрочем", - отмечается в ответе российского посла.
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В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии двух островов в случае заключения мирного договора. СССР рассчитывал поставить на этом точку, Япония же считала сделку лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.