https://ria.ru/20220203/kurily-1770833405.html

Посол России в Японии ответил на критику американского коллеги из-за Курил

Посол России в Японии ответил на критику американского коллеги из-за Курил - РИА Новости, 03.02.2022

Посол России в Японии ответил на критику американского коллеги из-за Курил

Новый посол США в Японии Рам Эмануэль обрушился с критикой на российского коллегу Михаила Галузина за то, что тот якобы выбрал "худшее время" для упоминания... РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T12:22

2022-02-03T12:22

2022-02-03T12:23

в мире

россия

курильские острова

михаил галузин

сша

спор вокруг статуса курильских островов

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ТОКИО, 3 фев – РИА Новости. Новый посол США в Японии Рам Эмануэль обрушился с критикой на российского коллегу Михаила Галузина за то, что тот якобы выбрал "худшее время" для упоминания темы Курил в свете приближающегося Дня Северных территорий, как японцы называют южные острова Курильской гряды. На это посол России в Японии заявил, что "время правильное", и предположил, что американский дипломат может быть еще не в курсе российской позиции по вопросу Курил.Накануне посол России в Японии Михаил Галузин в ходе пресс-конференции в клубе иностранных журналистов в Токио отметил, что Москва никогда не вела переговоров с Токио по вопросу принадлежности островов."Время, которое выбрал посол РФ (в Японии), чтобы застращивать Японию, не могло быть хуже, отсутствует самоосознание того, что в следующий понедельник отмечается День Северных территорий (как в Японии называют южные острова Курильской гряды). Правила и уважение имеют значение", - написал американский посол в Японии в Twitter.В ответ на критику Галузин ответил, что "время выбрано верно".Галузин также подчеркнул, что "значение имеют надлежащее международное право (а не самопридуманные так называемые "правила") и уважение договоренностей союзных государств"."Запугивание – это разговоры о санкциях и "решительных действиях" против России вместо дипломатии. Но оно абсолютно бессмысленно, впрочем", - отмечается в ответе российского посла.Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с РФ, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии двух островов в случае заключения мирного договора. СССР рассчитывал поставить на этом точку, Япония же считала сделку лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.

https://ria.ru/20211101/kurily-1757145099.html

https://ria.ru/20211023/kurily-1755933779.html

россия

курильские острова

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в мире, россия, курильские острова, михаил галузин, сша, спор вокруг статуса курильских островов