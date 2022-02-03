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Наука
https://ria.ru/20220203/kosmos-1770661672.html
Кто первый захватит Луну. Главные старты космической науки в 2022-м
Кто первый захватит Луну. Главные старты космической науки в 2022-м - РИА Новости, 03.02.2022
Кто первый захватит Луну. Главные старты космической науки в 2022-м
В этом году стартуют сразу несколько космических миссий, в том числе российская "Луна-25" и совместный с Евросоюзом второй этап программы "ЭкзоМарс". США... РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T08:00
2022-02-03T10:21
наука
космос - риа наука
наса
россия
марс
луна
spacex
международная космическая станция (мкс)
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости, Владислав Стрекопытов. В этом году стартуют сразу несколько космических миссий, в том числе российская "Луна-25" и совместный с Евросоюзом второй этап программы "ЭкзоМарс". США запустят сверхтяжелую ракету, а Китай достроит орбитальную станцию. Кто еще претендует на звание космической державы — в материале РИА Новости.Вторая лунная гонкаСША и Россия намерены взяться за реализацию планов по освоению Луны. И здесь им придется выступать в непривычной роли догоняющих — Китай уже добился по этому направлению впечатляющих успехов. У всех трех стран есть долгосрочные программы, конечная цель которых — создание постоянной базы на спутнике Земли. В американском проекте "Артемида" в той или иной степени участвуют более двух десятков стран. "Лунные амбиции" имеются также у Индии, Южной Кореи и Японии.В марте-апреле ожидается запуск сверхтяжелой ракеты НАСА Space Launch System (SLS), предназначенной для программы "Артемида". Это будет беспилотная тестовая миссия, которая отправит к Луне корабль "Орион". В полете отработают бортовые системы и проверят тепловую защиту при вхождении в плотные слои атмосферы на высокой скорости при возвращении на Землю. Всего "Орион" проведет в космосе около трех недель, включая шесть дней на орбите Луны.Еще одна миссия в рамках "Артемиды", запланированная на 19 марта, доставит к спутнику Земли небольшой орбитальный аппарат CAPSTONE из семейства CubeSat, который проверит и подтвердит расчетную орбиту для космической станции связи с Луной — Gateway.Кроме того, в НАСА собираются транспортировать на Луну служебные модули, разработанные в сотрудничестве с частными фирмами. В апреле туда прибудут посадочный блок Nova C компании Intuitive Machines и еще несколько конструкций (миссия IM1), в декабре (IM2), в район южного полюса, — лунный бункер Micro-Nova и комплекс по добыче льда с буровой установкой Regolith and Ice Drill for Exploration of New Terrains (TRIDENT).А в середине года, с первым запуском ракеты-носителя Vulcan Centaur компании United Launch Alliance, на плато Озеро Смерти прилунится посадочный модуль Peregrine от Astrobotic Technology с полезным грузом для НАСА и других коммерческих партнеров программы "Артемида".Летом стартует российская автоматическая межпланетная станция "Луна-25" — преемница советской программы, завершившейся в 1976-м. Запуск произведут с космодрома "Восточный" при помощи ракеты "Союз-2.1б" и разгонного блока "Фрегат". Станция проведет от трех до семи дней на орбите спутника Земли, затем посадочный модуль прилунится у кратера Богуславский на южном полюсе.Задача миссии — поиск водяного льда. Для этого есть рука-манипулятор с грунтозаборным ковшом. Пробы изучат на месте — приборы определят состав, структуру и физико-механические свойства лунного реголита. Планируется, что аппарат проработает на Луне около года. Орбитальный модуль займется дистанционными исследованиями и выбором посадочных площадок для последующих экспедиций. Восемь камер станции зафиксируют все этапы работы.Индия планирует осенью отправить к Луне автоматическую межпланетную станцию "Чандраян-3" с помощью собственной ракеты-носителя GSLV МК III. Задачи те же, что у "Чандраяна-2", потерпевшего неудачу в 2019-м, но на сей раз нет орбитального аппарата — только спускаемый модуль и луноход. Главное — мягкая посадка и проверка работоспособности ровера. Если все получится, страна станет четвертым членом "лунного клуба".Для вывода на окололунную орбиту аппарата Korea Pathfinder Lunar Orbiter (KPLO) в Сеуле рассчитывают использовать ракету Falcon 9 Block 5 американской SpaceX. Основные цели южнокорейской миссии — картирование лунной поверхности для следующих аппаратов и разведка природных ресурсов, таких как водяной лед, уран, гелий-3, кремний и алюминий. Запуск наметили на август.Возможно, на Луну отправит свой первый посадочный модуль и Япония. Smart Lander for Investigating Moon (SLIM) включили в астрономическую миссию по рентгеновской визуализации и спектроскопии XRISM, реализуемую Японским агентством аэрокосмических исследований совместно с несколькими зарубежными партнерами, включая НАСА и Европейское космическое агентство (ЕКА). Аппарат оснастили системой определения местоположения на основе анализа конфигурации лунных кратеров, что, по мнению разработчиков, позволит совершить мягкую посадку с точностью до ста метров. Для сравнения, у "Аполлона-11" этот показатель был 20 километров.Также в рамках XRISM утерянную в 2016-м обсерваторию "Хитоми" заменят космическим телескопом нового поколения для наблюдений в жестком рентгеновском диапазоне.МарсВ сентябре стартует второй этап программы ЕКА и "Роскосмоса" "ЭкзоМарс". Россия предоставит ракету-носитель "Протон-М", десантный модуль с посадочной платформой "Казачок", Евросоюз — несущий модуль и марсоход Rosalind Franklin.Миссия нацелена на обнаружение признаков жизни на Марсе. Для этого на марсоходе и посадочной платформе имеется целый арсенал научных приборов. Два из них — инфракрасный спектрометр ISEM и нейтронный спектрометр ADRON-RM — российские. Первый будет изучать состав грунта, второй — искать подповерхностную воду и гидратированные минералы.Ровер оснастили бурильной установкой с рабочей глубиной два метра и встроенным ИК-спектрометром для исследования грунта. Минеральный и химический состав образцов проанализируют в том числе на органические соединения и биомаркеры. Марсоход приступит к работе на поверхности Красной планеты в июне 2023-го.Наука на орбитеВ прошлом году к российскому сегменту МКС пристыковали специализированный лабораторный модуль "Наука". Теперь космонавты завершат его интеграцию в станцию и приступят к исследованиям.Китай скоро завершит строительство околоземной орбитальной станции "Тяньгун". В космосе уже находится базовый модуль "Тяньхэ", запущенный в апреле 2020-го. Второй блок — "Вэньтянь" — отправят в мае, третий — "Мэнтянь" — в сентябре. Эти огромные 20-тонные конструкции существенно расширят научную программу Пекина в космосе.Полеты к далеким мирамНа 22 августа наметили запуск миссии НАСА Psyche по изучению металлического астероида Психея в главном поясе астероидов между Марсом и Юпитером. Радарные наблюдения говорят, что, как и ядро Земли, Психея состоит в основном из железа и никеля. Считается, что это внутренняя часть протопланеты, потерявшей внешние слои в столкновениях. Аппарат проведет на орбите у небесного тела почти два года, собирая данные о магнитном поле и химическом составе. Ученые надеются расширить знания о процессах формирования планет и их внутренней структуры.Полетит Psyche на ракете Falcon Heavy компании SpaceX, цели достигнет в январе 2026- го. В качестве попутной нагрузки в космос выведут два малых аппарата EscaPADE (Escape and Plasma Acceleration and Dynamics Explorers) для изучения атмосферы Марса и Janus для исследования двойных астероидов.Задачи европейской миссии JUICE (Jupiter Icy Moon Explorer), стартующей в июне, — поиск на спутниках Юпитера Ганимеде, Европе и Каллисто подповерхностных океанов жидкой воды, проверка гипотезы их обитаемости, а также изучение Юпитера. Большую часть времени JUICE посвятит Ганимеду — единственному спутнику в Солнечной системе с собственным магнитным полем. Аппарат достигнет системы Юпитера в 2029-м, орбиты Ганимеда — в 2033-м.
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космос - риа наука, наса, россия, марс, луна, spacex, международная космическая станция (мкс), европейское космическое агентство
08:00 03.02.2022 (обновлено: 10:21 03.02.2022)
 

Кто первый захватит Луну. Главные старты космической науки в 2022-м

© spacecraft: ESA/ATG medialab; Jupiter: NASA/ESA/J. Nichols (University of Leicester); Ganymede: NASA/JPL; Io: NASA/JPL/University of Arizona; Callisto and Europa: NASA/JPL/DLRХудожественное изображение автоматической межпланетной станции JUICE Европейского космического агентства в системе Юпитера
Художественное изображение автоматической межпланетной станции JUICE Европейского космического агентства в системе Юпитера
© spacecraft: ESA/ATG medialab; Jupiter: NASA/ESA/J. Nichols (University of Leicester); Ganymede: NASA/JPL; Io: NASA/JPL/University of Arizona; Callisto and Europa: NASA/JPL/DLR
Художественное изображение автоматической межпланетной станции JUICE Европейского космического агентства в системе Юпитера
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости, Владислав Стрекопытов. В этом году стартуют сразу несколько космических миссий, в том числе российская "Луна-25" и совместный с Евросоюзом второй этап программы "ЭкзоМарс". США запустят сверхтяжелую ракету, а Китай достроит орбитальную станцию. Кто еще претендует на звание космической державы — в материале РИА Новости.

Вторая лунная гонка

США и Россия намерены взяться за реализацию планов по освоению Луны. И здесь им придется выступать в непривычной роли догоняющих — Китай уже добился по этому направлению впечатляющих успехов.
У всех трех стран есть долгосрочные программы, конечная цель которых — создание постоянной базы на спутнике Земли. В американском проекте "Артемида" в той или иной степени участвуют более двух десятков стран. "Лунные амбиции" имеются также у Индии, Южной Кореи и Японии.
В марте-апреле ожидается запуск сверхтяжелой ракеты НАСА Space Launch System (SLS), предназначенной для программы "Артемида". Это будет беспилотная тестовая миссия, которая отправит к Луне корабль "Орион". В полете отработают бортовые системы и проверят тепловую защиту при вхождении в плотные слои атмосферы на высокой скорости при возвращении на Землю. Всего "Орион" проведет в космосе около трех недель, включая шесть дней на орбите Луны.
© ESAТраектория полета миссии "Артемида-1" и космического корабля "Орион"
Траектория полета космического аппарата ORION
© ESA
Траектория полета миссии "Артемида-1" и космического корабля "Орион"
Еще одна миссия в рамках "Артемиды", запланированная на 19 марта, доставит к спутнику Земли небольшой орбитальный аппарат CAPSTONE из семейства CubeSat, который проверит и подтвердит расчетную орбиту для космической станции связи с Луной — Gateway.
Кроме того, в НАСА собираются транспортировать на Луну служебные модули, разработанные в сотрудничестве с частными фирмами. В апреле туда прибудут посадочный блок Nova C компании Intuitive Machines и еще несколько конструкций (миссия IM1), в декабре (IM2), в район южного полюса, — лунный бункер Micro-Nova и комплекс по добыче льда с буровой установкой Regolith and Ice Drill for Exploration of New Terrains (TRIDENT).
А в середине года, с первым запуском ракеты-носителя Vulcan Centaur компании United Launch Alliance, на плато Озеро Смерти прилунится посадочный модуль Peregrine от Astrobotic Technology с полезным грузом для НАСА и других коммерческих партнеров программы "Артемида".
Летом стартует российская автоматическая межпланетная станция "Луна-25" — преемница советской программы, завершившейся в 1976-м. Запуск произведут с космодрома "Восточный" при помощи ракеты "Союз-2.1б" и разгонного блока "Фрегат". Станция проведет от трех до семи дней на орбите спутника Земли, затем посадочный модуль прилунится у кратера Богуславский на южном полюсе.
Задача миссии — поиск водяного льда. Для этого есть рука-манипулятор с грунтозаборным ковшом. Пробы изучат на месте — приборы определят состав, структуру и физико-механические свойства лунного реголита. Планируется, что аппарат проработает на Луне около года. Орбитальный модуль займется дистанционными исследованиями и выбором посадочных площадок для последующих экспедиций. Восемь камер станции зафиксируют все этапы работы.
Концепция лунной базы - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
22 марта 2021, 20:45Наука
Отношения космического масштаба. Россия и Китай построят базу на Луне
Индия планирует осенью отправить к Луне автоматическую межпланетную станцию "Чандраян-3" с помощью собственной ракеты-носителя GSLV МК III. Задачи те же, что у "Чандраяна-2", потерпевшего неудачу в 2019-м, но на сей раз нет орбитального аппарата — только спускаемый модуль и луноход. Главное — мягкая посадка и проверка работоспособности ровера. Если все получится, страна станет четвертым членом "лунного клуба".
Для вывода на окололунную орбиту аппарата Korea Pathfinder Lunar Orbiter (KPLO) в Сеуле рассчитывают использовать ракету Falcon 9 Block 5 американской SpaceX. Основные цели южнокорейской миссии — картирование лунной поверхности для следующих аппаратов и разведка природных ресурсов, таких как водяной лед, уран, гелий-3, кремний и алюминий. Запуск наметили на август.
Возможно, на Луну отправит свой первый посадочный модуль и Япония. Smart Lander for Investigating Moon (SLIM) включили в астрономическую миссию по рентгеновской визуализации и спектроскопии XRISM, реализуемую Японским агентством аэрокосмических исследований совместно с несколькими зарубежными партнерами, включая НАСА и Европейское космическое агентство (ЕКА). Аппарат оснастили системой определения местоположения на основе анализа конфигурации лунных кратеров, что, по мнению разработчиков, позволит совершить мягкую посадку с точностью до ста метров. Для сравнения, у "Аполлона-11" этот показатель был 20 километров.
Также в рамках XRISM утерянную в 2016-м обсерваторию "Хитоми" заменят космическим телескопом нового поколения для наблюдений в жестком рентгеновском диапазоне.
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Марс

В сентябре стартует второй этап программы ЕКА и "Роскосмоса" "ЭкзоМарс". Россия предоставит ракету-носитель "Протон-М", десантный модуль с посадочной платформой "Казачок", Евросоюз — несущий модуль и марсоход Rosalind Franklin.
Миссия нацелена на обнаружение признаков жизни на Марсе. Для этого на марсоходе и посадочной платформе имеется целый арсенал научных приборов. Два из них — инфракрасный спектрометр ISEM и нейтронный спектрометр ADRON-RM — российские. Первый будет изучать состав грунта, второй — искать подповерхностную воду и гидратированные минералы.
Ровер оснастили бурильной установкой с рабочей глубиной два метра и встроенным ИК-спектрометром для исследования грунта. Минеральный и химический состав образцов проанализируют в том числе на органические соединения и биомаркеры. Марсоход приступит к работе на поверхности Красной планеты в июне 2023-го.
© ESA/ATG MEDIALABМарсоход Rosalind Franklin миссии "ЭкзоМарс-2022"
Марсоход Розалинд Франклин миссии ЭкзоМарс-2022
© ESA/ATG MEDIALAB
Марсоход Rosalind Franklin миссии "ЭкзоМарс-2022"

Наука на орбите

В прошлом году к российскому сегменту МКС пристыковали специализированный лабораторный модуль "Наука". Теперь космонавты завершат его интеграцию в станцию и приступят к исследованиям.
Китай скоро завершит строительство околоземной орбитальной станции "Тяньгун". В космосе уже находится базовый модуль "Тяньхэ", запущенный в апреле 2020-го. Второй блок — "Вэньтянь" — отправят в мае, третий — "Мэнтянь" — в сентябре. Эти огромные 20-тонные конструкции существенно расширят научную программу Пекина в космосе.
CC BY-SA 4.0 / Shujianyang / Китайская космическая станция "Тяньгун"
Китайская космическая станция Тяньгун - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
CC BY-SA 4.0 / Shujianyang /
Китайская космическая станция "Тяньгун"

Полеты к далеким мирам

На 22 августа наметили запуск миссии НАСА Psyche по изучению металлического астероида Психея в главном поясе астероидов между Марсом и Юпитером. Радарные наблюдения говорят, что, как и ядро Земли, Психея состоит в основном из железа и никеля. Считается, что это внутренняя часть протопланеты, потерявшей внешние слои в столкновениях. Аппарат проведет на орбите у небесного тела почти два года, собирая данные о магнитном поле и химическом составе. Ученые надеются расширить знания о процессах формирования планет и их внутренней структуры.
Полетит Psyche на ракете Falcon Heavy компании SpaceX, цели достигнет в январе 2026- го. В качестве попутной нагрузки в космос выведут два малых аппарата EscaPADE (Escape and Plasma Acceleration and Dynamics Explorers) для изучения атмосферы Марса и Janus для исследования двойных астероидов.
© NASA/JPL-Caltech/ASUPsyche — планируемая миссия НАСА по изучению астероида Психея
Psyche - планируемая миссия NASA по изучению металлического астероида 16 Психея
© NASA/JPL-Caltech/ASU
Psyche — планируемая миссия НАСА по изучению астероида Психея
Задачи европейской миссии JUICE (Jupiter Icy Moon Explorer), стартующей в июне, — поиск на спутниках Юпитера Ганимеде, Европе и Каллисто подповерхностных океанов жидкой воды, проверка гипотезы их обитаемости, а также изучение Юпитера. Большую часть времени JUICE посвятит Ганимеду — единственному спутнику в Солнечной системе с собственным магнитным полем. Аппарат достигнет системы Юпитера в 2029-м, орбиты Ганимеда — в 2033-м.
 
НаукаКосмос - РИА НаукаНАСАРоссияМарсЛунаSpaceXМеждународная космическая станция (МКС)Европейское космическое агентство
 
 
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