https://ria.ru/20220203/koronavirus-1770955611.html
Новый препарат "Эсперавир" опережает мутацию COVID-19, заявил производитель
Новый препарат "Эсперавир" опережает мутацию COVID-19, заявил производитель - РИА Новости, 03.02.2022
Новый препарат "Эсперавир" опережает мутацию COVID-19, заявил производитель
Новый препарат "Эсперавир" опережает мутацию которавируса, что позволяет выиграть время для лечения, рассказал РИА Новости председатель совета директоров ГК... РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T20:21
2022-02-03T20:21
2022-02-03T20:50
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости, Светлана Задера. Новый препарат "Эсперавир" опережает мутацию которавируса, что позволяет выиграть время для лечения, рассказал РИА Новости председатель совета директоров ГК "Промомед" Петр Белый.Препарат для лечения COVID-19 "Эсперавир" (международное непатентованное наименование "Молнупиравир") 3 февраля получил постоянную регистрацию Минздрава РФ."В каком-то смысле "Эсперавир" - это новое слово в лечении коронавируса, потому что он действует на другой сайт этого фермента (RdRP). Вот такого удара вирус еще не знает, он его не ожидает. Теперь у нас просто больше инструментов, которые позволяют достичь излечения", - рассказал Белый."Да, вирус еще не знает, что его ударят в эту мишень, и поэтому не подготовит соответствующую мутацию. Мы выиграли очень много времени у этого вируса", - ответил он на вопрос, опережает ли "Эсперавир" мутацию коронавируса.В 2020 году "Промомед" начал выпускать препарат для лечения COVID-19 "Арепливир" (международное непатентованное наименование "Фавипиравир") в форме таблеток. В ноябре компания сообщила о регистрации в РФ первого отечественного инъекционного препарата для лечения COVID-19 "Арепливир". Лекарства производятся на заводе "Биохимик" в Саранске (входит в группу "Промомед").
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здоровье - общество, общество, саранск, россия, коронавирус в россии
20:21 03.02.2022 (обновлено: 20:50 03.02.2022)
Новый препарат "Эсперавир" опережает мутацию COVID-19, заявил производитель
Производитель ГК "Промомед": новый препарат "Эсперавир" опережает мутацию коронавируса
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости, Светлана Задера. Новый препарат "Эсперавир" опережает мутацию которавируса, что позволяет выиграть время для лечения, рассказал РИА Новости председатель совета директоров ГК "Промомед" Петр Белый.
Препарат для лечения COVID-19 "Эсперавир" (международное непатентованное наименование "Молнупиравир") 3 февраля получил постоянную регистрацию Минздрава РФ.
"В каком-то смысле "Эсперавир" - это новое слово в лечении коронавируса, потому что он действует на другой сайт этого фермента (RdRP). Вот такого удара вирус еще не знает, он его не ожидает. Теперь у нас просто больше инструментов, которые позволяют достичь излечения", - рассказал Белый.
"Да, вирус еще не знает, что его ударят в эту мишень, и поэтому не подготовит соответствующую мутацию. Мы выиграли очень много времени у этого вируса", - ответил он на вопрос, опережает ли "Эсперавир" мутацию коронавируса.
В 2020 году "Промомед
" начал выпускать препарат для лечения COVID-19 "Арепливир" (международное непатентованное наименование "Фавипиравир") в форме таблеток. В ноябре компания сообщила о регистрации в РФ первого отечественного инъекционного препарата для лечения COVID-19 "Арепливир". Лекарства производятся на заводе "Биохимик" в Саранске
(входит в группу "Промомед").