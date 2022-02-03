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Глава офиса Зеленского повторно заразился коронавирусом
Глава офиса Зеленского повторно заразился коронавирусом - РИА Новости, 03.02.2022
Глава офиса Зеленского повторно заразился коронавирусом
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что второй раз заразился коронавирусом, но продолжает работать. Ермак уже болел коронавирусом в ноябре 2020 РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T17:24
2022-02-03T17:24
2022-02-03T17:40
распространение коронавируса
украина
в мире
здоровье - общество
андрей ермак
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КИЕВ, 3 фев – РИА Новости. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что второй раз заразился коронавирусом, но продолжает работать. Ермак уже болел коронавирусом в ноябре 2020 года."Коронавирус все еще очень коварен. Сегодня получил положительный тест. Крайне не вовремя, но продолжаю работать, не останавливаясь. Следующая неделя будет очень важной, поэтому сделаю все возможное и пройду максимально интенсивное лечение, чтобы поскорее стать на ноги", - написал Ермак в Facebook в четверг.В январе политсоветники "нормандской четверки" (Германия, Россия, Франция, Украина), в число которых входит Ермак, провели переговоры в разных составах, в том числе встречу в Париже. Ожидается, что на следующей неделе состоится новая такая встреча в Берлине.
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украина, в мире, здоровье - общество, андрей ермак, коронавирус covid-19
17:24 03.02.2022 (обновлено: 17:40 03.02.2022)
Глава офиса Зеленского повторно заразился коронавирусом
Глава офиса Зеленского Ермак повторно заболел COVID-19, но продолжает работать