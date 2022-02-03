https://ria.ru/20220203/koronavirus-1770869703.html
В Омской области приостановили плановую помощь в поликлиниках
В Омской области приостановили плановую помощь в поликлиниках - РИА Новости, 03.02.2022
В Омской области приостановили плановую помощь в поликлиниках
Губернатор Омской области Александр Бурков на заседании оперштаба заявил о приостановке диспансеризации и плановой медпомощи, заявили РИА Новости в... РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T14:33
2022-02-03T14:33
2022-02-03T14:48
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
омская область
александр бурков
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/09/1583707632_0:0:2886:1623_1920x0_80_0_0_c13474c2aa7d6bbf44fd2501b3b5ddea.jpg
ОМСК, 3 фев - РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков на заседании оперштаба заявил о приостановке диспансеризации и плановой медпомощи, заявили РИА Новости в правительстве Омской области.На очередном заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом Александр Бурков заявил, что, несмотря на рост числа заболевших, в основном пациентам не требуется госпитализация, но нагрузка на поликлиники возросла в 3,5 раза.Областное правительство планирует принять следующие меры: приостановить диспансеризацию и плановую помощь в амбулаторном звене, увеличить количество транспорта для поликлиник на 60 автомобилей, выдачу больничных листов при положительном ПЦР проводить дистанционно (то же самое касается справок для детсадов и школ).Помимо этого, из резервного фонда области выделят деньги на лекарства для первичного звена.
https://ria.ru/20220203/pandemiya-1770775436.html
омская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/09/1583707632_37:0:2768:2048_1920x0_80_0_0_cdc3cb44bd972bfe0f45328736571172.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, омская область, александр бурков, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
14:33 03.02.2022 (обновлено: 14:48 03.02.2022)
В Омской области приостановили плановую помощь в поликлиниках
В Омской области приостановили плановую помощь в поликлиниках из-за коронавируса