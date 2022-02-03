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https://ria.ru/20220203/koronavirus-1770869703.html
В Омской области приостановили плановую помощь в поликлиниках
В Омской области приостановили плановую помощь в поликлиниках - РИА Новости, 03.02.2022
В Омской области приостановили плановую помощь в поликлиниках
Губернатор Омской области Александр Бурков на заседании оперштаба заявил о приостановке диспансеризации и плановой медпомощи, заявили РИА Новости в... РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T14:33
2022-02-03T14:48
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
омская область
александр бурков
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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ОМСК, 3 фев - РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков на заседании оперштаба заявил о приостановке диспансеризации и плановой медпомощи, заявили РИА Новости в правительстве Омской области.На очередном заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом Александр Бурков заявил, что, несмотря на рост числа заболевших, в основном пациентам не требуется госпитализация, но нагрузка на поликлиники возросла в 3,5 раза.Областное правительство планирует принять следующие меры: приостановить диспансеризацию и плановую помощь в амбулаторном звене, увеличить количество транспорта для поликлиник на 60 автомобилей, выдачу больничных листов при положительном ПЦР проводить дистанционно (то же самое касается справок для детсадов и школ).Помимо этого, из резервного фонда области выделят деньги на лекарства для первичного звена.
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общество, здоровье - общество, омская область, александр бурков, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
14:33 03.02.2022 (обновлено: 14:48 03.02.2022)
 
В Омской области приостановили плановую помощь в поликлиниках

В Омской области приостановили плановую помощь в поликлиниках из-за коронавируса

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМедицинский работник в регистратуре поликлиники
Медицинский работник в регистратуре поликлиники - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Медицинский работник в регистратуре поликлиники. Архивное фото
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ОМСК, 3 фев - РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков на заседании оперштаба заявил о приостановке диспансеризации и плановой медпомощи, заявили РИА Новости в правительстве Омской области.
На очередном заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом Александр Бурков заявил, что, несмотря на рост числа заболевших, в основном пациентам не требуется госпитализация, но нагрузка на поликлиники возросла в 3,5 раза.
"Приостанавливаем диспансеризацию и плановую помощь в амбулаторном звене. Подчеркну. Это касается только первичного звена", – заявил Александр Бурков.
Областное правительство планирует принять следующие меры: приостановить диспансеризацию и плановую помощь в амбулаторном звене, увеличить количество транспорта для поликлиник на 60 автомобилей, выдачу больничных листов при положительном ПЦР проводить дистанционно (то же самое касается справок для детсадов и школ).
Помимо этого, из резервного фонда области выделят деньги на лекарства для первичного звена.
Медицинский работник в реанимационном отделении COVID-госпиталя - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
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Распространение коронавирусаОбществоЗдоровье - ОбществоОмская областьАлександр БурковКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19
 
 
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