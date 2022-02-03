https://ria.ru/20220203/koronavirus-1770869703.html

В Омской области приостановили плановую помощь в поликлиниках

В Омской области приостановили плановую помощь в поликлиниках - РИА Новости, 03.02.2022

В Омской области приостановили плановую помощь в поликлиниках

Губернатор Омской области Александр Бурков на заседании оперштаба заявил о приостановке диспансеризации и плановой медпомощи, заявили РИА Новости в... РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T14:33

2022-02-03T14:33

2022-02-03T14:48

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ОМСК, 3 фев - РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков на заседании оперштаба заявил о приостановке диспансеризации и плановой медпомощи, заявили РИА Новости в правительстве Омской области.На очередном заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом Александр Бурков заявил, что, несмотря на рост числа заболевших, в основном пациентам не требуется госпитализация, но нагрузка на поликлиники возросла в 3,5 раза.Областное правительство планирует принять следующие меры: приостановить диспансеризацию и плановую помощь в амбулаторном звене, увеличить количество транспорта для поликлиник на 60 автомобилей, выдачу больничных листов при положительном ПЦР проводить дистанционно (то же самое касается справок для детсадов и школ).Помимо этого, из резервного фонда области выделят деньги на лекарства для первичного звена.

https://ria.ru/20220203/pandemiya-1770775436.html

омская область

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