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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220203/koronavirus-1770865924.html
Ученый спрогнозировал пик заболеваемости COVID-19 в России
Ученый спрогнозировал пик заболеваемости COVID-19 в России - РИА Новости, 03.02.2022
Ученый спрогнозировал пик заболеваемости COVID-19 в России
Пик заболеваемости коронавирусом в России, когда количество новых случаев может превысить 200 тысяч в сутки, а число болеющих достичь 4 миллионов человек,... РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T14:18
2022-02-03T14:28
распространение коронавируса
общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 фев – РИА Новости. Пик заболеваемости коронавирусом в России, когда количество новых случаев может превысить 200 тысяч в сутки, а число болеющих достичь 4 миллионов человек, вероятен 22-24 февраля. Такой прогноз озвучил заведующий кафедрой математического моделирования энергетических систем, руководитель Центра интеллектуальной логистики Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Виктор Захаров."Если динамика… сохранится еще на неделю… то пик по числу новых случаев заболевания сдвинется от середины второй декады февраля… примерно на 22-24 февраля и на пике может превысить порог в 200 тысяч новых случаев в сутки, а количество болеющих людей в стране примерно к этому моменту может достичь уровня в 4 миллиона человек, болеющих одновременно", - сказал Захаров журналистам.По оценке ученого, после этого новая волна COVID-19 может пойти на спад "с той же скоростью, что и поднималась", это займет примерно 30-40 дней.Группа исследователей под руководством Захарова разработала математическую модель CIR (Confirmed cases, Infected, Removed - "подтвержденные случаи", "инфицированные", "исключенные" - выздоровевшие или умершие), которая за счет новых методов прогнозирования будущих значений ее параметров позволяет точнее прогнозировать распространение коронавируса на срок до месяца.
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общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
14:18 03.02.2022 (обновлено: 14:28 03.02.2022)
 
Ученый спрогнозировал пик заболеваемости COVID-19 в России

Завкафедрой СПбГУ Захаров: пик заболеваемости COVID-19 в России вероятен 22-24 февраля

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМедицинские работники и пациенты в реанимационном отделении COVID-госпиталя в Симферопольской клинической больнице №7
Медицинские работники и пациенты в реанимационном отделении COVID-госпиталя в Симферопольской клинической больнице №7 - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Медицинские работники и пациенты в реанимационном отделении COVID-госпиталя в Симферопольской клинической больнице №7
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 фев – РИА Новости. Пик заболеваемости коронавирусом в России, когда количество новых случаев может превысить 200 тысяч в сутки, а число болеющих достичь 4 миллионов человек, вероятен 22-24 февраля. Такой прогноз озвучил заведующий кафедрой математического моделирования энергетических систем, руководитель Центра интеллектуальной логистики Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Виктор Захаров.
"Если динамика… сохранится еще на неделю… то пик по числу новых случаев заболевания сдвинется от середины второй декады февраля… примерно на 22-24 февраля и на пике может превысить порог в 200 тысяч новых случаев в сутки, а количество болеющих людей в стране примерно к этому моменту может достичь уровня в 4 миллиона человек, болеющих одновременно", - сказал Захаров журналистам.
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По оценке ученого, после этого новая волна COVID-19 может пойти на спад "с той же скоростью, что и поднималась", это займет примерно 30-40 дней.
Группа исследователей под руководством Захарова разработала математическую модель CIR (Confirmed cases, Infected, Removed - "подтвержденные случаи", "инфицированные", "исключенные" - выздоровевшие или умершие), которая за счет новых методов прогнозирования будущих значений ее параметров позволяет точнее прогнозировать распространение коронавируса на срок до месяца.
 
Распространение коронавирусаОбществоКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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