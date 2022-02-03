https://ria.ru/20220203/koronavirus-1770865924.html

Ученый спрогнозировал пик заболеваемости COVID-19 в России

Ученый спрогнозировал пик заболеваемости COVID-19 в России - РИА Новости, 03.02.2022

Ученый спрогнозировал пик заболеваемости COVID-19 в России

Пик заболеваемости коронавирусом в России, когда количество новых случаев может превысить 200 тысяч в сутки, а число болеющих достичь 4 миллионов человек,... РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T14:18

2022-02-03T14:18

2022-02-03T14:28

распространение коронавируса

общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 фев – РИА Новости. Пик заболеваемости коронавирусом в России, когда количество новых случаев может превысить 200 тысяч в сутки, а число болеющих достичь 4 миллионов человек, вероятен 22-24 февраля. Такой прогноз озвучил заведующий кафедрой математического моделирования энергетических систем, руководитель Центра интеллектуальной логистики Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Виктор Захаров."Если динамика… сохранится еще на неделю… то пик по числу новых случаев заболевания сдвинется от середины второй декады февраля… примерно на 22-24 февраля и на пике может превысить порог в 200 тысяч новых случаев в сутки, а количество болеющих людей в стране примерно к этому моменту может достичь уровня в 4 миллиона человек, болеющих одновременно", - сказал Захаров журналистам.По оценке ученого, после этого новая волна COVID-19 может пойти на спад "с той же скоростью, что и поднималась", это займет примерно 30-40 дней.Группа исследователей под руководством Захарова разработала математическую модель CIR (Confirmed cases, Infected, Removed - "подтвержденные случаи", "инфицированные", "исключенные" - выздоровевшие или умершие), которая за счет новых методов прогнозирования будущих значений ее параметров позволяет точнее прогнозировать распространение коронавируса на срок до месяца.

https://ria.ru/20220202/koronavirus-1770705681.html

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общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии