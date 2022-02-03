https://ria.ru/20220203/koronavirus-1770821994.html

В России за сутки госпитализировали 17 792 пациента с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 17 792 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 03.02.2022

В России за сутки госпитализировали 17 792 пациента с COVID-19

За минувшие сутки в России попали в больницы около 17,8 тысячи пациентов с COVID-19, а число новых случаев заражения превысило 155 тысяч, следует из данных... РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T11:43

2022-02-03T11:43

2022-02-03T12:48

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. За минувшие сутки в России попали в больницы около 17,8 тысячи пациентов с COVID-19, а число новых случаев заражения превысило 155 тысяч, следует из данных оперативного штаба."Количество госпитализаций за сутки составило 17 792 человек и увеличилось по сравнению с предшествующими сутками на 3,4 процента", — говорится в сообщении.Накануне был 17 201 госпитализированный. Рост показателя отмечается в 48 регионах, снижение — в 37. Омикрон-штамм зарегистрировали в 83 регионах.Число новых случаев достигло 155 768 (накануне было 141 883). В целом за все время пандемии в России заразились коронавирусом 12 284 564 человека.Умерли за сутки 667 пациентов, общее число летальных исходов составляет 333 357. Выписались после лечения 53 724 человека, а в целом выздоровели 10 390 732.Больше всего новых случаев COVID-19 в Москве — 26 904, это новый рекорд (предыдущий отмечался 27 января — 26 586). Из них 1622 (шесть процентов) будут лечиться в стационарах.В мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 380 миллионов инфицированных, причем показатели все время обновляют максимумы. Почти 5,7 миллиона пациентов спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии, Франции и Великобритании. Россия занимает в этом списке шестое место.Иммунизация остается самым надежным способом защиты. К сегодняшнему дню полностью — двумя дозами — привиты 79,2 миллиона россиян, уровень коллективного иммунитета оценивается в 64,4 процента.

https://ria.ru/20220203/omikron-1770804194.html

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