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Москвичи с COVID-19 до сих пор должны использовать "Социальный мониторинг"
Москвичи с COVID-19 до сих пор должны использовать "Социальный мониторинг" - РИА Новости, 03.02.2022
Москвичи с COVID-19 до сих пор должны использовать "Социальный мониторинг"
Москвичи, заболевшие COVID-19, до сих пор обязаны использовать приложение "Социальный мониторинг" для контроля за соблюдением самоизоляции, но проверка данных... РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T10:49
2022-02-03T11:10
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москва
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Москвичи, заболевшие COVID-19, до сих пор обязаны использовать приложение "Социальный мониторинг" для контроля за соблюдением самоизоляции, но проверка данных может занимать время, штрафы в этот период не выставляются, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента информационных технологий."Информация об отмене обязательной установки приложения "Социальный мониторинг" не соответствует действительности. В соответствии с действующей редакцией указа мэра Москвы № 12-УМ, горожане с подтвержденным диагнозом COVID-19 обязаны на всем протяжении лечения использовать технологии электронного мониторинга местоположения, в том числе сервис "Социальный мониторинг". Это необходимо для того, чтобы обеспечить соблюдение режима изоляции и защитить остальных горожан от заражения",- сообщили в департаменте, отвечая на вопрос, используется ли "Социальный мониторинг" в период высокой заболеваемости или из-за большого количества заболевших в настоящее время его не применяют.В пресс-службе подчеркнули, что в связи с высокой заболеваемостью проверка данных занимает больше времени."В связи с большим числом заболевших проверка данных, которые пользователи указывают при регистрации в сервисе "Социальный мониторинг", может занять больше времени. Штрафы в период проверки не выставляются, однако пользователям по-прежнему обязательно необходимо соблюдать режим изоляции",- сообщили в пресс-службе, комментируя жалобы на медленную работу приложения.Указом мэра Москвы горожане с подтвержденным COVID-19, выбравшие лечение на дому, обязаны использовать технологии электронного мониторинга для подтверждения своего местонахождения. Для этого есть сервис "Социальный мониторинг" и камеры городской системы видеонаблюдения. Технологии позволяют контролировать соблюдение режима самоизоляции, избегать дальнейшего распространения инфекции и гарантировать безопасность горожан.Штраф за нарушение режима самоизоляции составляет 4 тысячи рублей.
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общество, москва, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
10:49 03.02.2022 (обновлено: 11:10 03.02.2022)
 
Москвичи с COVID-19 до сих пор должны использовать "Социальный мониторинг"

В Москве опровергли отмену установки "Социального мониторинга" для больных COVID-19

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМолодой человек на балконе многоквартирного дома в Москве
Молодой человек на балконе многоквартирного дома в Москве - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Молодой человек на балконе многоквартирного дома в Москве
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Москвичи, заболевшие COVID-19, до сих пор обязаны использовать приложение "Социальный мониторинг" для контроля за соблюдением самоизоляции, но проверка данных может занимать время, штрафы в этот период не выставляются, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента информационных технологий.
"Информация об отмене обязательной установки приложения "Социальный мониторинг" не соответствует действительности. В соответствии с действующей редакцией указа мэра Москвы № 12-УМ, горожане с подтвержденным диагнозом COVID-19 обязаны на всем протяжении лечения использовать технологии электронного мониторинга местоположения, в том числе сервис "Социальный мониторинг". Это необходимо для того, чтобы обеспечить соблюдение режима изоляции и защитить остальных горожан от заражения",- сообщили в департаменте, отвечая на вопрос, используется ли "Социальный мониторинг" в период высокой заболеваемости или из-за большого количества заболевших в настоящее время его не применяют.
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В пресс-службе подчеркнули, что в связи с высокой заболеваемостью проверка данных занимает больше времени.
"В связи с большим числом заболевших проверка данных, которые пользователи указывают при регистрации в сервисе "Социальный мониторинг", может занять больше времени. Штрафы в период проверки не выставляются, однако пользователям по-прежнему обязательно необходимо соблюдать режим изоляции",- сообщили в пресс-службе, комментируя жалобы на медленную работу приложения.
Указом мэра Москвы горожане с подтвержденным COVID-19, выбравшие лечение на дому, обязаны использовать технологии электронного мониторинга для подтверждения своего местонахождения. Для этого есть сервис "Социальный мониторинг" и камеры городской системы видеонаблюдения. Технологии позволяют контролировать соблюдение режима самоизоляции, избегать дальнейшего распространения инфекции и гарантировать безопасность горожан.
Штраф за нарушение режима самоизоляции составляет 4 тысячи рублей.
 
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