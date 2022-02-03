https://ria.ru/20220203/koronavirus-1770808790.html

Москвичи с COVID-19 до сих пор должны использовать "Социальный мониторинг"

Москвичи с COVID-19 до сих пор должны использовать "Социальный мониторинг" - РИА Новости, 03.02.2022

Москвичи с COVID-19 до сих пор должны использовать "Социальный мониторинг"

Москвичи, заболевшие COVID-19, до сих пор обязаны использовать приложение "Социальный мониторинг" для контроля за соблюдением самоизоляции, но проверка данных... РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T10:49

2022-02-03T10:49

2022-02-03T11:10

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Москвичи, заболевшие COVID-19, до сих пор обязаны использовать приложение "Социальный мониторинг" для контроля за соблюдением самоизоляции, но проверка данных может занимать время, штрафы в этот период не выставляются, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента информационных технологий."Информация об отмене обязательной установки приложения "Социальный мониторинг" не соответствует действительности. В соответствии с действующей редакцией указа мэра Москвы № 12-УМ, горожане с подтвержденным диагнозом COVID-19 обязаны на всем протяжении лечения использовать технологии электронного мониторинга местоположения, в том числе сервис "Социальный мониторинг". Это необходимо для того, чтобы обеспечить соблюдение режима изоляции и защитить остальных горожан от заражения",- сообщили в департаменте, отвечая на вопрос, используется ли "Социальный мониторинг" в период высокой заболеваемости или из-за большого количества заболевших в настоящее время его не применяют.В пресс-службе подчеркнули, что в связи с высокой заболеваемостью проверка данных занимает больше времени."В связи с большим числом заболевших проверка данных, которые пользователи указывают при регистрации в сервисе "Социальный мониторинг", может занять больше времени. Штрафы в период проверки не выставляются, однако пользователям по-прежнему обязательно необходимо соблюдать режим изоляции",- сообщили в пресс-службе, комментируя жалобы на медленную работу приложения.Указом мэра Москвы горожане с подтвержденным COVID-19, выбравшие лечение на дому, обязаны использовать технологии электронного мониторинга для подтверждения своего местонахождения. Для этого есть сервис "Социальный мониторинг" и камеры городской системы видеонаблюдения. Технологии позволяют контролировать соблюдение режима самоизоляции, избегать дальнейшего распространения инфекции и гарантировать безопасность горожан.Штраф за нарушение режима самоизоляции составляет 4 тысячи рублей.

https://ria.ru/20220202/zdravookhranenie-1770701058.html

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общество, москва, коронавирус в россии, коронавирус covid-19