https://ria.ru/20220203/kompozitory-1770838058.html

Как сейчас зарабатывают молодые композиторы и где послушать их музыку?

Как сейчас зарабатывают молодые композиторы и где послушать их музыку? - РИА Новости, 03.02.2022

Как сейчас зарабатывают молодые композиторы и где послушать их музыку?

Как сегодня зарабатывают молодые композиторы и где можно послушать их музыку? Чему учат и не учат в консерватории? Фестивали академической музыки в регионах — это реально, но кому это нужно? Насколько сложно написать саундтрек для фильма и почему программы для создания музыки — не всегда хорошо? Кого из молодых стоит послушать прямо сейчас?

2022-02-03T12:00

2022-02-03T12:00

2022-02-03T14:21

яснопонятно

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искусство

музыка

культура

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Как сейчас зарабатывают молодые композиторы и где послушать их музыку? Как сегодня зарабатывают молодые композиторы и где можно послушать их музыку? Чему учат и не учат в консерватории? Фестивали академической музыки в регионах — это реально, но кому это нужно? Насколько сложно написать саундтрек для фильма и почему программы для создания музыки — не всегда хорошо? Кого из молодых стоит послушать прямо сейчас? audio/mpeg

Как сейчас зарабатывают молодые композиторы и где послушать их музыку? Как сегодня зарабатывают молодые композиторы и где можно послушать их музыку? Чему учат и не учат в консерватории? Фестивали академической музыки в регионах — это реально, но кому это нужно? Насколько сложно написать саундтрек для фильма и почему программы для создания музыки — не всегда хорошо? Кого из молодых стоит послушать прямо сейчас? audio/mpeg

Об образовании и работе молодых композиторов, их востребованности и фестивалях академической музыки рассказал Александр Чайковский — композитор и профессор Московской консерватории.Эпизод подготовлен при поддержке Русского Концертного Агентства.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, МегаФон Подкасты, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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