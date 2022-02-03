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Как сейчас зарабатывают молодые композиторы и где послушать их музыку?
Как сейчас зарабатывают молодые композиторы и где послушать их музыку? - РИА Новости, 03.02.2022
Как сейчас зарабатывают молодые композиторы и где послушать их музыку?
Как сегодня зарабатывают молодые композиторы и где можно послушать их музыку? Чему учат и не учат в консерватории? Фестивали академической музыки в регионах — это реально, но кому это нужно? Насколько сложно написать саундтрек для фильма и почему программы для создания музыки — не всегда хорошо? Кого из молодых стоит послушать прямо сейчас?
2022-02-03T12:00
2022-02-03T12:00
2022-02-03T14:21
яснопонятно
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Как сейчас зарабатывают молодые композиторы и где послушать их музыку?
Как сегодня зарабатывают молодые композиторы и где можно послушать их музыку? Чему учат и не учат в консерватории? Фестивали академической музыки в регионах — это реально, но кому это нужно? Насколько сложно написать саундтрек для фильма и почему программы для создания музыки — не всегда хорошо? Кого из молодых стоит послушать прямо сейчас?
audio/mpeg
Как сейчас зарабатывают молодые композиторы и где послушать их музыку?
Как сегодня зарабатывают молодые композиторы и где можно послушать их музыку? Чему учат и не учат в консерватории? Фестивали академической музыки в регионах — это реально, но кому это нужно? Насколько сложно написать саундтрек для фильма и почему программы для создания музыки — не всегда хорошо? Кого из молодых стоит послушать прямо сейчас?
audio/mpeg
Об образовании и работе молодых композиторов, их востребованности и фестивалях академической музыки рассказал Александр Чайковский — композитор и профессор Московской консерватории.Эпизод подготовлен при поддержке Русского Концертного Агентства.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, МегаФон Подкасты, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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подкаст, искусство, музыка, культура, аудио
12:00 03.02.2022 (обновлено: 14:21 03.02.2022)
Как сейчас зарабатывают молодые композиторы и где послушать их музыку?
Как сегодня зарабатывают молодые композиторы и где можно послушать их музыку? Чему учат и не учат в консерватории? Фестивали академической музыки в регионах — это реально, но кому это нужно? Насколько сложно написать саундтрек для фильма и почему программы для создания музыки — не всегда хорошо? Кого из молодых стоит послушать прямо сейчас?