https://ria.ru/20220203/klip-1770702573.html

Певица Зара попадает в любовный апокалипсис в клипе на песню "Безумная"

Певица Зара попадает в любовный апокалипсис в клипе на песню "Безумная" - РИА Новости, 03.02.2022

Певица Зара попадает в любовный апокалипсис в клипе на песню "Безумная"

Певица Зара представила в Сети клип на песню "Безумная". Видеоролик можно посмотреть на YouTube. РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T00:43

2022-02-03T00:43

2022-02-03T00:43

культура

новости культуры

музыка

зара (зарифа мгоян)

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Певица Зара представила в Сети клип на песню "Безумная". Видеоролик можно посмотреть на YouTube. В клипе действие напоминает конец света: все вокруг рушится, горит, а люди разбегаются в панике. Однако эта апокалиптическая картина — лишь метафора, характеризующая большую и страстную любовь между героиней Зары и ее мужчиной. Текст песни написал Михаил Гуцериев, а музыку — Дарья Кузнецова. По мнению зрителей и слушателей, их работа получилась "красивой" и "захватывающей".

https://ria.ru/20210228/lorak-1599090359.html

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новости культуры, музыка, зара (зарифа мгоян)