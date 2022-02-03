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Певица Зара попадает в любовный апокалипсис в клипе на песню "Безумная"
Певица Зара попадает в любовный апокалипсис в клипе на песню "Безумная" - РИА Новости, 03.02.2022
Певица Зара попадает в любовный апокалипсис в клипе на песню "Безумная"
Певица Зара представила в Сети клип на песню "Безумная". Видеоролик можно посмотреть на YouTube. РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T00:43
2022-02-03T00:43
2022-02-03T00:43
культура
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зара (зарифа мгоян)
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Певица Зара представила в Сети клип на песню "Безумная". Видеоролик можно посмотреть на YouTube. В клипе действие напоминает конец света: все вокруг рушится, горит, а люди разбегаются в панике. Однако эта апокалиптическая картина — лишь метафора, характеризующая большую и страстную любовь между героиней Зары и ее мужчиной. Текст песни написал Михаил Гуцериев, а музыку — Дарья Кузнецова. По мнению зрителей и слушателей, их работа получилась "красивой" и "захватывающей".
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новости культуры, музыка, зара (зарифа мгоян)
Певица Зара попадает в любовный апокалипсис в клипе на песню "Безумная"
Певица Зара представила клип на песню "Безумная"
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Певица Зара представила в Сети клип на песню "Безумная". Видеоролик можно посмотреть на YouTube.
"Так волнительно и радостно. Люблю эту работу. Уверена вы тоже ее прочувствуете всем сердцем", — написала Зара в инстаграме.
В клипе действие напоминает конец света: все вокруг рушится, горит, а люди разбегаются в панике. Однако эта апокалиптическая картина — лишь метафора, характеризующая большую и страстную любовь между героиней Зары и ее мужчиной.
Текст песни написал Михаил Гуцериев, а музыку — Дарья Кузнецова.
По мнению зрителей и слушателей, их работа получилась "красивой" и "захватывающей".