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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
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Певица Зара попадает в любовный апокалипсис в клипе на песню "Безумная"
Певица Зара попадает в любовный апокалипсис в клипе на песню "Безумная" - РИА Новости, 03.02.2022
Певица Зара попадает в любовный апокалипсис в клипе на песню "Безумная"
Певица Зара представила в Сети клип на песню "Безумная". Видеоролик можно посмотреть на YouTube. РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T00:43
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культура
новости культуры
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зара (зарифа мгоян)
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Певица Зара представила в Сети клип на песню "Безумная". Видеоролик можно посмотреть на YouTube. В клипе действие напоминает конец света: все вокруг рушится, горит, а люди разбегаются в панике. Однако эта апокалиптическая картина — лишь метафора, характеризующая большую и страстную любовь между героиней Зары и ее мужчиной. Текст песни написал Михаил Гуцериев, а музыку — Дарья Кузнецова. По мнению зрителей и слушателей, их работа получилась "красивой" и "захватывающей".
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новости культуры, музыка, зара (зарифа мгоян)
00:43 03.02.2022
 
Певица Зара попадает в любовный апокалипсис в клипе на песню "Безумная"

Певица Зара представила клип на песню "Безумная"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Певица Зара представила в Сети клип на песню "Безумная". Видеоролик можно посмотреть на YouTube.

"Так волнительно и радостно. Люблю эту работу. Уверена вы тоже ее прочувствуете всем сердцем", — написала Зара в инстаграме.

В клипе действие напоминает конец света: все вокруг рушится, горит, а люди разбегаются в панике. Однако эта апокалиптическая картина — лишь метафора, характеризующая большую и страстную любовь между героиней Зары и ее мужчиной.
Текст песни написал Михаил Гуцериев, а музыку — Дарья Кузнецова.
По мнению зрителей и слушателей, их работа получилась "красивой" и "захватывающей".
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