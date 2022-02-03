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МИД ответил на обвинения генсека НАТО в адрес России в кибератаках на Киев
МИД ответил на обвинения генсека НАТО в адрес России в кибератаках на Киев - РИА Новости, 03.02.2022
МИД ответил на обвинения генсека НАТО в адрес России в кибератаках на Киев
Заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что за кибератаками на Украину в январе якобы могла стоять Россия "банально" и "разочаровывающее", заявил РИА... РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T12:43
2022-02-03T13:02
в мире
нато
россия
украина
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
андрей крутских
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МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что за кибератаками на Украину в январе якобы могла стоять Россия "банально" и "разочаровывающее", заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, и.о. директора департамента МИД РФ Андрей Крутских.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее в интервью американскому телеканалу CNN опроверг обвинения в адрес России в связи с недавними кибератаками на сайты украинских госорганов. По его словам, "Россия не имеет никакого отношения к этим кибератакам". Песков подчеркнул, что Москве известно о заявлениях, что якобы за кибератаками стояла Россия, однако это "очередное бездоказательное обвинение" в адрес РФ. Он добавил, что "мы почти привыкли к тому, что украинцы во всем обвиняют Россию, даже в плохой погоде в своей стране".
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в мире, нато, россия, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), андрей крутских
12:43 03.02.2022 (обновлено: 13:02 03.02.2022)
 
МИД ответил на обвинения генсека НАТО в адрес России в кибератаках на Киев

МИД назвал слова генсека НАТО о том, что за кибератаками на Киев стоит Москва, банальными

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что за кибератаками на Украину в январе якобы могла стоять Россия "банально" и "разочаровывающее", заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, и.о. директора департамента МИД РФ Андрей Крутских.
"Банальная с точки зрения Запада трактовка, скучная, ничего нового. Разочаровывающе, и лишний раз убеждаешься, что с таким человеком обсуждать что-либо серьезное очень сложно", - сказал он.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее в интервью американскому телеканалу CNN опроверг обвинения в адрес России в связи с недавними кибератаками на сайты украинских госорганов. По его словам, "Россия не имеет никакого отношения к этим кибератакам". Песков подчеркнул, что Москве известно о заявлениях, что якобы за кибератаками стояла Россия, однако это "очередное бездоказательное обвинение" в адрес РФ. Он добавил, что "мы почти привыкли к тому, что украинцы во всем обвиняют Россию, даже в плохой погоде в своей стране".
 
В миреНАТОРоссияУкраинаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Андрей Крутских
 
 
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