Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20220203/khidzhab-1770928753.html
Открытие выставки "Хиджаб — моя гордость"
Открытие выставки "Хиджаб — моя гордость" - РИА Новости, 03.02.2022
Открытие выставки "Хиджаб — моя гордость"
В Москве открылась выставка "Хиджаб — моя гордость", где можно увидеть национальные костюмы разных мусульманских народов и познакомиться с их историей. Редкие... РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T19:29
2022-02-03T19:57
фото
религия
московская соборная мечеть
ильдар аляутдинов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/03/1770921961_0:47:3100:1792_1920x0_80_0_0_0265123310d60ee1934a6d34e2e9f1ea.jpg
В Москве открылась выставка "Хиджаб — моя гордость", где можно увидеть национальные костюмы разных мусульманских народов и познакомиться с их историей. Редкие экспонаты и первые гости мероприятия — в фотоленте Ria.ru.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/03/1770921961_371:0:3100:2047_1920x0_80_0_0_826a18e2a2f3e516c24468f39c94e31f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
фото, фото, московская соборная мечеть, ильдар аляутдинов
19:29 03.02.2022 (обновлено: 19:57 03.02.2022)
 

Открытие выставки "Хиджаб — моя гордость"

Читать ria.ru в
В Москве открылась выставка "Хиджаб — моя гордость", где можно увидеть национальные костюмы разных мусульманских народов и познакомиться с их историей. Редкие экспонаты и первые гости мероприятия — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Девушки делают селфи на фоне национального костюма, представленного на выставке в Московской соборной мечети.

Посетительницы фотографируются у турецкого национального костюма на открытии выставки Хиджаб - моя гордость в Московской соборной мечети
1 из 10

Девушки делают селфи на фоне национального костюма, представленного на выставке в Московской соборной мечети.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Один из национальных костюмов народов Северного Кавказа.

Ингушский национальный костюм на выставке Хиджаб - моя гордость в Московской соборной мечети
2 из 10

Один из национальных костюмов народов Северного Кавказа.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов открывает выставку, посвященную международному Дню хиджаба.

Муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов выступает на открытии выставки Хиджаб - моя гордость в Московской соборной мечети
3 из 10

Муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов открывает выставку, посвященную международному Дню хиджаба.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Второй секретарь посольства ОАЭ в РФ, глава отдела культуры и СМИ Наима Альмушаррах на открытии выставки.

Второй секретарь посольства ОАЭ в РФ, глава отдела культуры и СМИ Наима Альмушаррах рассматривает национальный башкирский костюм на открытии выставки Хиджаб - моя гордость в Московской соборной мечети
4 из 10

Второй секретарь посольства ОАЭ в РФ, глава отдела культуры и СМИ Наима Альмушаррах на открытии выставки.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Фрагмент дорогого украшения национального костюма.

Посетительница рассматривает национальный костюм ОАЭ на открытии выставки Хиджаб - моя гордость в Московской соборной мечети
5 из 10

Фрагмент дорогого украшения национального костюма.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Женский татарский национальный костюм.

Татарский национальный костюм на выставке Хиджаб - моя гордость в Московской соборной мечети
6 из 10

Женский татарский национальный костюм.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Организаторы выставки "Хиджаб — моя гордость" рассказывают гостям Соборной мечети об особенностях одежды мусульманских народов.

Второй секретарь посольства ОАЭ в РФ, глава отдела культуры и СМИ Наима Альмушаррах рассматривает кумыкский национальный костюм на открытии выставки Хиджаб - моя гордость в Московской соборной мечети
7 из 10

Организаторы выставки "Хиджаб — моя гордость" рассказывают гостям Соборной мечети об особенностях одежды мусульманских народов.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Женские костюмы представлены на выставке с подробным описанием и историей.

Киргизский национальный костюм на выставке Хиджаб - моя гордость в Московской соборной мечети
8 из 10

Женские костюмы представлены на выставке с подробным описанием и историей.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Участница открытия выставки разглядывает детали женского наряда.

Посетительница рассматривает национальный костюм ОАЭ на открытии выставки Хиджаб - моя гордость в Московской соборной мечети
9 из 10

Участница открытия выставки разглядывает детали женского наряда.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Посетительница рассматривает национальные костюмы на выставке "Хиджаб — моя гордость".

Посетительница на открытии выставки Хиджаб - моя гордость в Московской соборной мечети
10 из 10

Посетительница рассматривает национальные костюмы на выставке "Хиджаб — моя гордость".

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
 
РелигияФотоМосковская соборная мечетьИльдар Аляутдинов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала