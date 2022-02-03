Открытие выставки "Хиджаб — моя гордость"
Девушки делают селфи на фоне национального костюма, представленного на выставке в Московской соборной мечети.
Девушки делают селфи на фоне национального костюма, представленного на выставке в Московской соборной мечети.
Один из национальных костюмов народов Северного Кавказа.
Один из национальных костюмов народов Северного Кавказа.
Муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов открывает выставку, посвященную международному Дню хиджаба.
Муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов открывает выставку, посвященную международному Дню хиджаба.
Второй секретарь посольства ОАЭ в РФ, глава отдела культуры и СМИ Наима Альмушаррах на открытии выставки.
Второй секретарь посольства ОАЭ в РФ, глава отдела культуры и СМИ Наима Альмушаррах на открытии выставки.
Фрагмент дорогого украшения национального костюма.
Фрагмент дорогого украшения национального костюма.
Женский татарский национальный костюм.
Организаторы выставки "Хиджаб — моя гордость" рассказывают гостям Соборной мечети об особенностях одежды мусульманских народов.
Организаторы выставки "Хиджаб — моя гордость" рассказывают гостям Соборной мечети об особенностях одежды мусульманских народов.
Женские костюмы представлены на выставке с подробным описанием и историей.
Женские костюмы представлены на выставке с подробным описанием и историей.
Участница открытия выставки разглядывает детали женского наряда.
Участница открытия выставки разглядывает детали женского наряда.
Посетительница рассматривает национальные костюмы на выставке "Хиджаб — моя гордость".
Посетительница рассматривает национальные костюмы на выставке "Хиджаб — моя гордость".