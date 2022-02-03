https://ria.ru/20220203/khidzhab-1770928753.html

Открытие выставки "Хиджаб — моя гордость"

Открытие выставки "Хиджаб — моя гордость" - РИА Новости, 03.02.2022

Открытие выставки "Хиджаб — моя гордость"

В Москве открылась выставка "Хиджаб — моя гордость", где можно увидеть национальные костюмы разных мусульманских народов и познакомиться с их историей. Редкие... РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T19:29

2022-02-03T19:29

2022-02-03T19:57

фото

религия

московская соборная мечеть

ильдар аляутдинов

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В Москве открылась выставка "Хиджаб — моя гордость", где можно увидеть национальные костюмы разных мусульманских народов и познакомиться с их историей. Редкие экспонаты и первые гости мероприятия — в фотоленте Ria.ru.

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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