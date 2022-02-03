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Кадыров опубликовал видео из Кремля и Белого дома
Кадыров опубликовал видео из Кремля и Белого дома - РИА Новости, 03.02.2022
Кадыров опубликовал видео из Кремля и Белого дома
Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал новые видео из своей рабочей командировки в Москву, в своем telegram-канале он разместил кадры из Кремля и Белого дома. РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T18:13
2022-02-03T18:13
политика
владимир путин
михаил мишустин
москва
россия
рамзан кадыров
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ГРОЗНЫЙ, 3 фев – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал новые видео из своей рабочей командировки в Москву, в своем telegram-канале он разместил кадры из Кремля и Белого дома."Москва. Кремль. Работаем", - подписал видео Кадыров.Глава Чечни находится в Москве в командировке, накануне вечером его принял президент Владимир Путин, а сегодня встречу с ним провел председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
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политика, владимир путин, михаил мишустин, москва, россия, рамзан кадыров
18:13 03.02.2022
 
Кадыров опубликовал видео из Кремля и Белого дома

Глава Чечни Кадыров опубликовал видео из Кремля и Белого дома

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкГлава Чечни Рамзан Кадыров
Глава Чечни Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
Глава Чечни Рамзан Кадыров
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ГРОЗНЫЙ, 3 фев – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал новые видео из своей рабочей командировки в Москву, в своем telegram-канале он разместил кадры из Кремля и Белого дома.
"Москва. Кремль. Работаем", - подписал видео Кадыров.
Глава Чечни находится в Москве в командировке, накануне вечером его принял президент Владимир Путин, а сегодня встречу с ним провел председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
 
ПолитикаВладимир ПутинМихаил МишустинМоскваРоссияРамзан Кадыров
 
 
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