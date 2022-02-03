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Кадыров сообщил, что по поручению президента встретится с Мишустиным

Кадыров сообщил, что по поручению президента встретится с Мишустиным - РИА Новости, 03.02.2022

Кадыров сообщил, что по поручению президента встретится с Мишустиным

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что у него сегодня по поручению президента РФ Владимира Путина планируется встреча с премьер-министром РФ Михаилом... РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T16:03

2022-02-03T16:03

2022-02-03T16:08

политика

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рамзан кадыров

михаил мишустин

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что у него сегодня по поручению президента РФ Владимира Путина планируется встреча с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, а также вице-премьерами и министрами.Ранее пресс-служба главы Чечни сообщила о прошедшей встрече Кадырова с президентом, позже пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил факт встречи, уточнив, что на ней обсуждалось социально-экономическое развитие республики. Сам Кадыров заявил, что встреча была доброй, были острые вопросы, нужно было личное участие президента."Сейчас по его поручениям прибыл в правительство. Сейчас, если получится, зайду к председателю правительства, потом к заместителям, министрам. Так дальше будем стараться решать острые вопросы", - рассказал Кадыров на видео, которое опубликовал министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев в Instagram.Дудаев уточнил, что глава Чечни находится в рабочей командировке в Москве, откуда прислал видеосообщение. На видео Кадыров находится в Доме правительства РФ.

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политика, россия, москва, рамзан кадыров, михаил мишустин