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Кадыров сообщил, что по поручению президента встретится с Мишустиным
Кадыров сообщил, что по поручению президента встретится с Мишустиным - РИА Новости, 03.02.2022
Кадыров сообщил, что по поручению президента встретится с Мишустиным
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что у него сегодня по поручению президента РФ Владимира Путина планируется встреча с премьер-министром РФ Михаилом... РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T16:03
2022-02-03T16:03
2022-02-03T16:08
политика
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рамзан кадыров
михаил мишустин
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что у него сегодня по поручению президента РФ Владимира Путина планируется встреча с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, а также вице-премьерами и министрами.Ранее пресс-служба главы Чечни сообщила о прошедшей встрече Кадырова с президентом, позже пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил факт встречи, уточнив, что на ней обсуждалось социально-экономическое развитие республики. Сам Кадыров заявил, что встреча была доброй, были острые вопросы, нужно было личное участие президента."Сейчас по его поручениям прибыл в правительство. Сейчас, если получится, зайду к председателю правительства, потом к заместителям, министрам. Так дальше будем стараться решать острые вопросы", - рассказал Кадыров на видео, которое опубликовал министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев в Instagram.Дудаев уточнил, что глава Чечни находится в рабочей командировке в Москве, откуда прислал видеосообщение. На видео Кадыров находится в Доме правительства РФ.
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политика, россия, москва, рамзан кадыров, михаил мишустин
16:03 03.02.2022 (обновлено: 16:08 03.02.2022)
Кадыров сообщил, что по поручению президента встретится с Мишустиным
Глава Чечни Кадыров заявил, что встретится с премьером Мишустиным 3 февраля в Москве